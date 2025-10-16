Manju Bharti : गैंगस्टर रवि पुजारी के गुर्गे ने फिल्म प्रोड्यूसर-एक्टर मुकेश भारती को दी धमकी, एफआईआर दर्ज

मुंबई: मुंबई की प्रोड्यूसर मंजू मुकेश भारती (विवेक फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस) और उनके पति, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फेम एक्टर मुकेश जे. भारती को गैंगस्टर रवि पुजारी के गुर्गे से धमकी मिली है।

मंजू और मुकेश ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जबकि गाजियाबाद पुलिस भी आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी ने खुद की पहचान गाजियाबाद के सतेंद्र त्यागी के रूप में बताई, जो पहले भी कई लोगों को झूठे मुकदमों और वसूली के जरिए ब्लैकमेल कर चुका है।

प्रोड्यूसर मंजू मुकेश भारती ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, हम क्रिमिनल्स के लिए सॉफ्ट टार्गेट होते हैं। अपराधी हमें आराम से धमका सकते हैं, लेकिन हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। एक शख्स मुझे कई दिनों से धमका रहा था। वह मुझे और मेरे पति को मारने की धमकी दे रहा था। वह मेरे बच्चों को किडनैप करने की बात कह रहा था। मैंने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।"

उन्होंने कहा, “अब ये 20 साल पुराना दौर नहीं रहा, अब सीएम योगी और पीएम मोदी का राज है। पीएम मोदी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं। मेरी पुलिस और सरकार से मांग है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।”

अभिनेता मुकेश भारती ने कहा, “एक सत्येंद्र त्यागी नाम का शख्स है, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर आप यूपी में कहीं भी शूटिंग करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। वह खुद को रवि पुजारी गैंग का आदमी बताता है। इसके खिलाफ मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई है। मुंबई पुलिस ने मुझे सुरक्षा देने का वादा किया है। मैंने गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में भी उस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वह हमें धमका रहा है कि अगर हमने रंगदारी नहीं दी तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।”

मंजू भारती ने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की है, जिनमें ‘मौसम इकरार के,’ ‘दो पल प्यार के,’ और ‘प्यार में थोड़ा ट्विस्ट’ शामिल हैं। उनका कहना है कि वह अपनी एक फिल्म की शूटिंग यूपी में करने वाली थीं, लेकिन इसी बीच धमकी दी गई है।