Prince Narula Daughter : प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने मनाया बेटी एकलीन का पहला जन्मदिन, बोले- “तुमने हमारी जिंदगी बदल दी”

मुंबई: टीवी स्टार प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने रविवार को अपनी बेटी एकलीन का पहला जन्मदिन मनाया। इस जश्न की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इस जोड़े ने बेटी के लिए एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि उसके आने से जीवन खुशियों से भर गया है।

प्रिंस नरूला और युविका ने इस पोस्ट को अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। कैप्शन में उन्होंने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेबी डॉल एकलीन नरूला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरी बच्ची। तुमने अपनी खूबसूरत मुस्कान से मेरी जिंदगी बदल दी है, पापा आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपको सबसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। मेरी बेटी फाइटर बनेगी, मम्मा की जान और पापा की लाइफ। पापा के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है जब आप मम्मी या पापा बोलते हो। सब रुक जाता है। आई लव यू माय बेबी।"

इसके साथ ही उन्होंने बर्थडे पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें युविका, प्रिंस और उनके करीबी लोग पार्टी इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं। साथ में उनकी बेटी को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं।

इससे पहले प्रिंस नरूला ने अपनी 7वीं शादी की सालगिरह पर पत्नी युविका के लिए एक भावुक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसमें उन्होंने युविका को अपनी राइट चॉइस बताते हुए मजाक में कहा था कि अब वो युविका और अपनी बेटी दोनों के मूड स्विंग को संभालते हैं।

प्रिंस ने इस पोस्ट में लिखा, "हैप्पी एनिवर्सरी, बेबी लव युविका चौधरी। मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। हमारे रोजाना के झगड़ों से ज्यादा, लेकिन तुम हमेशा सही हो क्योंकि बीवी हमेशा सही होती है। तुम मेरी राइट चॉइस हो, बेबी। कितने साल हो गए हमें साथ रहते, लड़ते हुए, पता भी नहीं चला कब 2 से 3 हो गए। अब मैं एक छोटे और एक बड़े बच्चे दोनों के मूड स्विंग का सामना करता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आपको शादी की सालगिरह मुबारक।"