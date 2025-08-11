Bollywood OTT Spy Drama: 'सारे जहां से अच्छा' पर बोले प्रतीक गांधी और सनी हिंदुजा- 'ये गुमनाम नायकों को समर्पित'

मुंबई: अभिनेता प्रतीक गांधी और सनी हिंदुजा अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'सारे जहां से अच्छा' की रिलीज को लेकर उत्साहित हैं। इस सीरीज में वह ऐसे गुमनाम नायकों की कहानी लेकर सामने आ रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। एक्टर्स का कहना है कि अब समय आ चुका है कि उन गुमनाम नायकों की कहानी को सामने लाया जाए, जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं।

प्रतीक गांधी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हमें देश के लिए जुटे जासूसों को सम्मान देना चाहिए। आज हम अपने घरों में सुरक्षित और खुशहाल हैं, लेकिन जासूस खतरनाक परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए जूझ रहे हैं। उनकी सफलताएं कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती हैं। ऐसे में इस तरह की कहानियों के जरिए हम उनकी अनसुनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं।"

सनी हिंदुजा ने भी प्रतीक की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "यह सीरीज उन सभी जासूसों को सम्मान है, जिन्होंने अपने निजी हितों और परिवार को दरकिनार कर देश को प्राथमिकता दी। साथ ही, यह उनके परिवारों के साहस को भी सलाम है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए प्रेरित किया। अब समय है कि हम उनके बलिदानों को सम्मान दें।"

'सारे जहां से अच्छा' एक रोमांचक सीरीज है, जो रॉ एजेंट विष्णु शंकर की कहानी पेश करती है। 1970 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित यह सीरीज भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच खुफिया जंग को दिखाती है। उस दौर में हर कदम पर वैश्विक परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था।

सीरीज में प्रतीक गांधी और सनी हिंदुजा के साथ सुहैल नायर, कृतिका कामरा, तिलोत्तमा शोम, रजत कपूर और अनूप सोनी जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

यह सीरीज जासूसों की अनकही कहानियों और उनके बलिदानों को दर्शकों तक पहुंचाने का एक प्रयास है, जिसका निर्माण गौरव शुक्ला और भवेश मंडालिया के क्रिएटिव प्रोडक्शन ने बॉम्बे फेबल्स के बैनर तले किया है।

'सारे जहां से अच्छा' का प्रीमियर स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले 13 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगा।