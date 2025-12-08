Bigg Boss 19 Finale : प्रणीत मोरे ने कहा, 'गौरव खन्ना ट्रॉफी के लिए परफेक्ट इंसान'

मुंबई: बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले शानदार रहा है। शो के टॉप 5 की लिस्ट में तान्या मित्तल, अरमान मलिक, फरहाना, गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे जैसे जाने-माने चेहरे थे।

प्रणीत जाने-माने स्टैंडअप कमीडियन हैं और अक्सर अपने जोक्स को लेकर प्रशंसकों के दिलों में खास जगह रखते हैं। शो से निकलने के बाद प्रणीत ने आईएएनएस से बातचीत की।

उन्होंने कहा कि वे बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हैं, तो शो की शुरुआत में उन्हें खुलने में समय लगा था। हालांकि, समय के साथ-साथ सबसे दोस्ती हुई, तो सब सही चला था। उन्होंने कहा, "बिग बॉस में मेरी जर्नी काफी शानदार थी। हां, शुरुआत में मुझे लोगों के साथ घुलने-मिलने में समय लगा था, लेकिन धीरे-धीरे घर में दोस्त भी बन गए।"

उन्होंने आगे कहा, "शुरुआत में मेरे लिए नेगेटिव माहौल में रहने में दिक्कत होती थी, और मुझे समझ में भी नहीं आता था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे मुझे पता चला कि बाहर लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मैं हर हफ्ते नॉमिनेशन में भी बच रहा हूं, तो बहुत अच्छा लगा।"

प्रणीत ने आगे बिग बॉस और स्टैंडअप के बीच फर्क बताते हुए कहा, "दोनों ही सफर काफी शानदार रहं हैं और अलग भी हैं। स्टैंडअप में क्या होता है कि आप शाम को जाओ और जोक्स सुनाकर आ जाओ, लेकिन रियलिटी शो में थोड़ा अलग होता है, शायद इसलिए ही शो में मेरे इमोशन बाहर आने लगे थे। क्योंकि इसमें सब आपके प्रतिद्वंद्वी होते हैं और घरवाले जान-बूझकर ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि आप अनकंफर्टेबल रहो।"

प्रणीत ने गौरव के जीतने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "जब मैं बीमार पड़ा था, तो घर वालों ने मुझे काफी सपोर्ट किया था, और मैं चाहता था कि अगर मैं नहीं जीता, तो कोई मेरे ही ग्रुप का बंदा जीते, और टॉप-5 में सिर्फ मैं और गौरव भाई रह गए थे। जब मैं निकल गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब गौरव भाई जीतेंगे।"

प्रणीत ने गौरव को बिग बॉस ट्रॉफी के लिए परफेक्ट इंसान बताते हुए कहा कि वे ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को इंस्पायर करेंगे।

भविष्य में एक्टिंग और रियलिटी शो में आने को लेकर प्रणीत ने कहा, "एक्टिंग तो मैं कर नहीं पाता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे कास्ट करेगा और हां, अगर कोई भी रियलिटी शो कम समय का या फिर अलग तरह का होगा, तो मैं जरूर इंटरेस्ट लूंगा। मैं बिग बॉस के घर में चार महीने रहा हूं, तो इस बीच मैंने अपना स्टैंडअप बहुत मिस किया था।"

