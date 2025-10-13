Pragya Kapoor Ramp Walk : 13 साल बाद लैक्मे फैशन वीक में वॉक करने से यादें ताजा हो गईं : प्रज्ञा कपूर

मुंबई: अभिनेत्री और मॉडल प्रज्ञा कपूर लैक्मे फैशन वीक में 13 साल के अंतराल के बाद रैंप वॉक करती दिखाई दीं। इसका अनुभव साझा करते हुए उन्होंने आईएएनएस से बताया कि कैसे इससे उनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं।

अभिनेत्री प्रज्ञा ने इस इवेंट में वापसी की है, इस बार वह फैशन में बतौर प्रोड्यूसर भी शामिल हुई हैं। आईएएनएस को दिए खास इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिर से वह फैशन शो का हिस्सा बनकर कैसा महसूस कर रही हैं।

प्रज्ञा कपूर ने आईएएनएस से कहा, "13 साल बाद लैक्मे फैशन वीक के रैंप पर वापसी ने मेरी पुरानी यादें ताजा कर दीं, लेकिन इस बार अनुभव बिल्कुल अलग था। इस बार मैं सिर्फ एक मॉडल नहीं, बल्कि एक निर्माता के रूप में वहां थी। इसने मुझे मेरे अब तक के सफर पर नजर डालने और यह सोचने का मौका दिया कि मैंने कहां से शुरुआत की थी और आज कहां हूं। अपने पुराने दोस्तों से मिलना, जो आज भी रैंप पर जादू बिखेर रहे हैं, बेहद खास था। उनके साथ पुरानी बातें और यादें साझा करना वाकई दिल को छू गया।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरे लिए फैशन का मतलब खुद की अभिव्यक्ति है, और इस बार मैं रैंप पर परफेक्ट दिखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान का जश्न मनाने के लिए उतरी। फैशन नए आविष्कारों के लिए एक जबरदस्त आवाज साबित हो सकता है, और मुझे इस बातचीत का हिस्सा बनकर गर्व है।"

रैंप पर वॉक करते हुए प्रज्ञा कपूर बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। इस दौरान उन्होंने एक भारी सिल्वर लहंगा पहना था, और इसके साथ ही उन्होंने आकर्षक आभूषण भी कैरी किए।

बता दें कि प्रज्ञा कपूर मशहूर फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर अभिषेक कपूर की पत्नी हैं। उनको अमोल गुप्ते की फिल्म 'हवा हवाई' में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में पार्थो गुप्ते और साकिब सलीम भी थे। फिल्म में अभिनेत्री ने प्रज्ञा नंदा का किरदार निभाया था।

उन्होंने 2018 में ‘केदारनाथ’ के साथ फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने इस फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला, अभिषेक कपूर और अभिषेक नय्यर के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। प्रज्ञा ‘गाय इन द स्काई पिक्चर्स’ की सह-संस्थापक भी हैं। वह भूषण कुमार की कंपनी टी-सीरीज के साथ मिलकर फिल्म 'शराबी' का निर्माण करने वाली हैं।