Prabhas The Raja Saab : 'द राजा साहब' में प्रभास का सबसे अप्रत्याशित रूप दिखाई देगा : राम गोपाल वर्मा

राम गोपाल वर्मा ने प्रभास की फिल्म ‘द राजा साहब’ के ट्रेलर की जमकर तारीफ की।
Oct 01, 2025, 04:23 AM
मुंबई: दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'द राजा साहब' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने इसकी तारीफ की है।

राम गोपाल वर्मा ने कहा कि मारुति के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'बाहुबली' अभिनेता के सबसे अप्रत्याशित पहलू को सामने लाती है।

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ट्रेलर शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा, "फिल्म द राजा साहब, इसका ट्रेलर प्रभास के सबसे अप्रत्याशित पहलू को दर्शाता है क्योंकि इतने सालों से मैं लगातार उनके गंभीर पक्ष को ही देखता आया हूं, गंभीरता या आकर्षण ही नहीं, बल्कि यह प्रभास के सर्वश्रेष्ठ अभिनय का एक मल्टी-मसाला मिश्रण है।"

उन्होंने इस फिल्म की टीम की तारीफ करते हुए लिखा, “मिराई के बाद इस फिल्म के वीएफएक्स कमाल के हैं। विश्वाप्रसाद और डायरेक्टर मारुति का धन्यवाद, जिन्होंने इतनी शानदार फिल्म बनाई है।”

फिल्म के डायरेक्टर मारुति ने भी इस पर कमेंट किया है। उन्होंने राम गोपाल वर्मा को धन्यवाद करते हुए लिखा, "धन्यवाद, सर। मुझे याद है कि मैंने अपने करियर की शुरुआत ‘ई रोजुलो’ से की थी, जो 5डी कैमरे से बनी थी और आपकी फिल्म 'डोंगला मुथा' से प्रेरित थी। मैंने अपनी पहली फिल्म के टाइटल्स में आपको विशेष धन्यवाद भी दिया था। यह सफर लंबा और यादगार रहा। मैं डार्लिंग प्रभास का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे उनकी अनदेखी प्रतिभा को द राजा साहब में दिखाने का मौका दिया। आपकी प्रशंसा पाकर मैं बेहद खुश हूं।"

'द राजा साहब' प्रभास की पहली हॉरर-कॉमेडी फिल्म होगी। इस फिल्म का छायांकन कार्तिक पलानी ने किया है और संगीत थमन एस ने तैयार किया है। पहले इस फिल्म को इस साल दिसंबर में रिलीज होना था, लेकिन मेकर्स ने इसकी डेट आगे खिसका दी।

‘द राजा साहब’ में प्रभास, संजय दत्त, बोमन ईरानी, ​​जरीना वहाब, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म पोंगल पर 9 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

 

