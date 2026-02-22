Narendra Modi Mann Ki Baat : पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के साथ हुई मुलाकात को किया याद, मिला था पोंगल पर लंच का न्योता

नई दिल्ली: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने माघ मेले, केरल और कर्नाटक के कृषि उत्पाद और किसानों को लेकर बात की।

इसके साथ ही तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साथ हुई मुख्य बातचीत को साझा किया। बता दें कि 24 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेत्री जयललिता की जयंती है।

पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता तमिलनाडु की जानी-मानी मुख्यमंत्री थीं, जिन्होंने न सिर्फ फिल्म उद्योग को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने का हर संभव काम किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जयललिता के साथ हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा, "अम्मा जयललिता जी, ऐसी ही एक लोकप्रिय लीडर थीं। 24 फरवरी उनके जन्मदिन का अवसर होता है। तमिलनाडु के लोगों का उनसे लगाव कितना गहरा था, यह मुझे आज भी राज्य के दौरे में दिखता है। अम्मा जयललिता जी का जिक्र होते ही, तमिलनाडु के लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। हमारी नारी शक्ति का जुड़ाव तो उनसे और विशेष रहा है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि सरकार में रहते हुए उन्होंने माताओं-बहनों और बेटियों के लिए कई सराहनीय प्रयास किए।"

पीएम मोदी ने अपने पुराने मुख्यमंत्री पद के दिनों को भी याद किया और बताया कि कैसे उनके और जयललिता के बीच गुड गवर्नेंस के विषय पर बातचीत होती थी। उन्होंने यह भी साफ किया कि पोंगल फेस्टिवल पर जयललिता ने उन्हें लंच पर बुलाया था।

पीएम मोदी ने कहा, "जयललिता जी के साथ हुई हर मुलाकात, हर प्रकार की बातचीत मेरे मन में आज भी ताजा है। वे गुजरात में 2002 और 2012 में हुए मेरे दो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थीं। जब हम दोनों अपने-अपने राज्य में मुख्यमंत्री थे, तब गुड गवर्नेंस जैसे विषयों पर अक्सर हमारे बीच बातचीत होती रहती थी।" पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उनके अथक प्रयासों की सराहना की।

