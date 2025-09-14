मनोरंजन

Piyush Mishra Interview : पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप के सामने ही कर दी ‘गुलाल’ की आलोचना, असहज हुए डायरेक्टर

पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप की 'गुलाल' पर साधा निशाना, बोले- फिल्म का दूसरा हिस्सा बिगाड़ा गया।
Sep 14, 2025, 11:36 AM
पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप के सामने ही कर दी ‘गुलाल’ की आलोचना, असहज हुए डायरेक्टर

मुंबई: मशहूर लेखक और अभिनेता पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप के साथ ‘गुलाल’ और ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ जैसी फिल्मों में काम किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप के सामने ही उनकी फिल्म गुलाल की जमकर आलोचना की।

इस दौरान अनुराग कश्यप बस हंसते रहे हालांकि उनके हाव-भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वे थोड़े असहज हो गए हैं।

दरअसल, मनोज बाजपेयी की फिल्म 'जुगनुमा' हाल ही में रिलीज हुई है। हिमालयी पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा गया है। इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विजेता राम रेड्डी ने डायरेक्ट किया है।

फिल्म के रिलीज होने के बाद मनोज बाजपेयी, पीयूष मिश्रा और अनुराग कश्यप ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया। इसमें पीयूष मिश्रा ने सबके सामने फिल्म 'गुलाल' की खूब आलोचना की।

पीयूष मिश्रा ने कहा, "गुलाल को मैं याद नहीं करता। गुलाल तो, यार, माफ करना अनुराग, उसका दूसरा हिस्सा पता नहीं क्या था। पता नहीं क्या था, मैं घूम गया, मेरी फिल्म है, पता नहीं अनुराग कहां चला गया। इसको दिक्कत ये है कि आधी फिल्म बनाकर इसे लगता है कि बहुत बढ़िया फिल्म बन रही है फिर इसे लगता है कि इसे बिगाड़ के देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट बिगाड़ देते हैं तब मजा आएगा। इसके अंदर ये कमी है।"

इस दौरान अनुराग कश्यप चुपचाप उनकी बात को हंसते हुए सुनते रहे। बाद में उन्होंने भी मजाक करते हुए कहा, इनके साथ भी एक दिक्कत है, इनके साथ-साथ हमेशा एक अदृश्य हारमोनियम चलता रहता है। ये बात भी ऐसे ही करते हैं जैसे हारमोनियम बजा रहे हों।

इससे पहले एक इंटरव्यू में पीयूष मिश्रा ने बताया था कि अनुराग को सपोर्ट करने के लिए ही उन्होंने फिल्म 'गुलाल' की थी। इसके लिए पीयूष ने बहुत कम फीस ली थी। फिल्म में पीयूष मिश्रा ने पृथ्वी बाना का किरदार निभाया है, जो अपने गीतों से समकालीन दर्द और हताशा को व्यक्त करता है।

इस फिल्म में उन्होंने ‘आरंभ’ गाना गाया, जो बहुत हिट हुआ था। फिल्म को क्रिटिक्स ने खूब सराहा था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म नहीं चली थी।

फिल्म में राज सिंह चौधरी, के के मेनन, अभिमन्यु सिंह, दीपक डोबरियाल, आयशा मोहन और आदित्य श्रीवास्तव जैसे कलाकार थे।

 

 

