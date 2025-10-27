'प्यार कमजोरी नहीं, ताकत है', 25 साल बाद भी गूंज रही है 'मोहब्बतें' की धुन

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। निर्देशक आदित्य चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म "मोहब्बतें' की रिलीज को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फिल्म के मेकर्स ने पुरानी यादों को ताजा किया।

आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म को वाईआरएफ के बैनर तले रिलीज किया था।

मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के सीन्स का मोंटाज वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "25 साल पहले, एक कहानी ने हमें सिखाया था कि प्यार कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। फिल्म के वायलिन भले ही रुक गए, लेकिन उनकी धुन आज भी दिल में बसी है, जो हमें याद दिलाती है कि हर रूप में प्यार हमेशा अमर रहता है। फिल्म मोहब्बतें के 25 साल पूरे।"

25 साल पहले आई फिल्म मोहब्बतें के गाने और डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में उतने ही जिंदा है। इस फिल्म में शाहरुख और ऐश्वर्या फिल्म 'जोश' के बाद साथ में बड़े पर्दे पर नजर आए थे।

इस फिल्म में प्रीति झंगियानी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल, प्रीति झंगियानी, किम शर्मा, शमिता शेट्टी और जुगल हंसराज अहम रोल में थे।

रोमांटिक ड्रामा फिल्म की कहानी कॉलेज स्टूडेंट्स और उनके प्यार पर आधारित थी। इसमें नए हीरोज को काम करने का मौका मिला था। फिल्म में जहां शाहरुख खान ने राज आर्यन का किरदार निभाया था, तो वहीं अमिताभ बच्चन ने नारायण शंकर का किरदार निभाया था। ऐसा माना जाता है कि अमिताभ बच्चन का यह किरदार उनके करियर का कमबैक था। फिल्म में वे एक नारायण शंकर गुरुकुल के सख्त प्रिंसिपल के तौर पर छा गए थे। वहीं, राज आर्यन छात्रों की लव-स्टोरी के सपोर्ट में खड़े होते हैं और नारायण शंकर के किरदार से उनका टकराव होता है।

ऐश्वर्या राय ने नारायण शंकर की बेटी का किरदार निभाया। जोश के बाद यह शाहरुख और ऐश्वर्या की दूसरी फिल्म थी।

'मोहब्बतें' ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था और रोमांटिक फिल्मों में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। रिलीज के बाद फिल्म के युवा किरदारों को रातों- रात में अच्छी लोकप्रियता हासिल हुई थी। यह फिल्म आज भी दर्शकों को प्यार, रोमांस और गुरुकुल की अनुशासित दुनिया की याद दिलाती है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस