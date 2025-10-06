मनोरंजन

Pawan Singh News : भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के घर पहुंची पत्नी ज्योति सिंह, एक्टर ने बुला ली पुलिस

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ स्थित घर पहुंचीं, विवाद बढ़ा तो अभिनेता ने पुलिस बुला ली। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
Oct 06, 2025, 05:32 AM
भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के घर पहुंची पत्नी ज्योति सिंह, एक्टर ने बुला ली पुलिस

मुंबई: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह इस समय अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में हैं। जहां वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्ते में लगातार तनाव बना हुआ है।

रविवार को ज्योति सिंह पति पवन सिंह से मिलने लखनऊ में लूलू मॉल के पास स्थित उनके सेलिब्रिटी गार्डन आवास पहुंचीं। चौंकाने वाली बात यह हुई कि मौके पर ही पवन सिंह ने पुलिस को बुला लिया।

ज्योति सिंह ने इसका एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी। ज्योति सिंह कहती हैं, "नमस्ते, हम पवन जी के घर पर आ चुके हैं। आप लोगों के कहने पर हम यहां आए थे, लेकिन पवन जी ने पहले ही थाने से पुलिस बुला ली। आपके कहने पर ही हम यहां आए थे, आपने कहा था कि आप जाइए, हम देखते हैं कि कौन आपको निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं। हम इसलिए यहां आए थे, और देखिए, पुलिस हमें थाने ले जा रही है। अब आप लोग फैसला कीजिए, आप जनता हैं, आप लोग फैसला कीजिए कि हमें न्याय कैसे मिलेगा।"

इस वीडियो में ज्योति सिंह पुलिस से यह भी पूछती दिखीं कि उन्हें किस वजह से घर से ले जाया जा रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद महिल पुलिस बताती हैं कि दोनों का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए अभी उनका यहां आना सही नहीं है। वह उन्हें थाने चलकर बड़े अधिकारियों से बात करने को कहती हैं।

वीडियो में वह किसी से फोन पर बात करते हुए रोते हुए कहती हैं, "पता नहीं हमें किस बात की सजा मिल रही है, हम अपने पति के घर पर आए हैं और एसएचओ कह रहा है कि वह हम पर एफआईआर कर देंगे।"

बता दें कि लखनऊ जाने से पहले शनिवार को ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट की थी। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा था, "प्रिय पति देव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे और आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ आ रही हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे। अगर आप कहीं और भी होंगे तो मैं आपका इंतजार अगले दो दिन तक वहां करूंगी या फिर आप जहां भी मुझे बुलाएंगे मैं आपसे मिलने वहां आ जाऊंगी। आप प्लीज मुझसे जरूर मिलिएगा। बहुत सारी बातें करनी हैं और बहुत कुछ निर्णय आपके साथ बैठकर लेना है। आपकी पत्नी ज्योति।"

अभिनेता पवन सिंह पहले भी बता चुके हैं कि उनके और ज्योति सिंह के बीच तलाक का केस चल रहा है।

 

 

