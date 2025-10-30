मनोरंजन

Pawan Singh Song: 'टीआरपी किंग' पवन सिंह ने 'जोड़ी मोदी नीतिश के हिट होई' किया रिलीज

बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह का गाना ‘जोड़ी मोदी नीतिश के हिट होई’ हुआ वायरल
Oct 31, 2025, 01:23 AM
'टीआरपी किंग' पवन सिंह ने 'जोड़ी मोदी नीतिश के हिट होई' किया रिलीज

मुंबई:  बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच पावर स्टार पवन सिंह ने गुरुवार को चुनाव से पहले 'जोड़ी मोदी नीतिश के हिट होई' रिलीज कर दिया है।

पवन सिंह, जिन्हें 'टीआरपी किंग' कहा जाता है। उन्होंने लोक आस्था का महापर्व छठ के बाद गाना 'जोड़ी मोदी नीतिश के हिट होई' इंस्टाग्राम पर रिलीज किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार।"

गाने को पवन सिंह ने गाया है और बोल अशोक शिवपुरी ने लिखे हैं। वहीं, म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने तैयार किया है। गीत को पवन सिंह ने ऑफिशियल चैनल पर रिलीज किया है, जिसे सुन फैंस गजब का रिएक्शन दे रहे हैं।

वीडियो में पीएम मोदी और सीएम नीतिश की जोड़ी नजर आ रही है। वहीं, कुछ-कुछ क्लिप में अभिनेता पवन सिंह भी हैं।

प्रशंसकों को अभिनेता का गाना काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "अबकी बार मोदी-नीतिश सरकार!" वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, "बीजेपी।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "गाना बहुत बढ़िया है।"

पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने ये गाना रिलीज करके स्पष्ट कर दिया कि वे पार्टी के ईमानदार सिपाही हैं। इससे पहले भी अभिनेता ने छठ पूजा के दौरान 'घाटे चलले मोदी नीतिश' रिलीज किया था। गीत में पवन सिंह छठी मईया से कामना कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतिश कुमार और पीएम मोदी की ही विजय हो।

गीत में पवन सिंह कहते हैं, ''घाटे चली हो उठाके दऊरा।'' गीत के बोल अशोक श्योपुरी ने लिखे हैं और आवाज पवन सिंह ने दी है।

अभिनेता साल 2024 में काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे थे। वहीं, इस बार उनकी पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और अपना नामांकन भी भर चुकी हैं।

 

 

BJPChhath festivalPawan SinghNDABhojpuri MusicModi Nitish SongBihar Election

