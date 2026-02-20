मनोरंजन

Pawan Singh Holi Song : होली से पहले पवन सिंह का धमाका, रिलीज किया रोमांस और डांस का मिक्स कॉकटेल

होली से पहले पवन सिंह का रोमांटिक भोजपुरी गाना वायरल
Feb 20, 2026, 05:19 AM
मुंबई: 4 मार्च को देशभर में मनाई जाने वाली होली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में भोजपुरी सिनेमा कैसे पीछे रह सकता है?

अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव के बाद अब पवन सिंह ने होली सॉन्ग रिलीज कर दिया है जिसमें वे होली के रंगों को लेकर महिमा सिंह के साथ रोमांस कर रहे हैं। नया गाना आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है।

पवन सिंह और महिमा सिंह का नया गाना 'सतरंगी सलवारवा' रिलीज हो गया है, जिसमें अभिनेता महिमा को घाघरा चोली में देखकर दीवाने हो गए हैं और उनके साथ प्यार के रंग की होली खेलने के लिए बेताब हैं। महिमा जानती हैं कि पवन सिंह सिर्फ होली खेलने के बहाने से नहीं बल्कि उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए अभिनेत्री उन्हें ज्यादा भाव भी नहीं दे रही है। कुल मिलाकर गाना होली वाइब्स दे रहा है।

गाने के लिरिक्स और बीट बहुत शानदार हैं। गाने की बीट को सुनते ही डांस करने का मन करने लगेगा। अब पवन सिंह का गाना है तो सोशल मीडिया पर छाएगा ही। 'सतरंगी सलवारवा' को भी रिलीज के साथ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खबर लिखे जाने तक गाने पर 25 हजार से ज्यादा व्यू आ चुके हैं, जबकि गाने को सुबह 7 बजे के बाद रिलीज किया गया है। फैंस गाने को ब्लॉकबस्टर हिट बता रहे हैं।

बता दें कि यह पहला गाना नहीं है जिसमें पवन सिंह और महिमा सिंह को साथ देखा गया हो। इससे पहले दोनों की केमिस्ट्री को 'बानी लइका' में भी साथ देखा गया था। 'बानी लइका' रिलीज के बाद अभिनेत्री को पवन सिंह के जन्मदिन पर साथ केक कटवाते भी देखा गया था। खुद पवन और महिमा ने गाना रिलीज होने के बाद रोमांटिक फोटोज शेयर की थीं, जिसके बाद भोजपुरी गलियारे में दोनों की डेटिंग की खबरें आने लगीं, हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, यह पवन सिंह ही बता सकते हैं।

--आईएएनएस

 

 

