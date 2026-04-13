मनोरंजन

Pawan Singh New Song : खुशी तिवारी के साथ पवन सिंह का रोमांस, 'सड़िया ए जान' गाने में दिखी शानदार केमिस्ट्री

'सड़िया ए जान' में खुशी तिवारी संग पवन सिंह का रोमांस, नया गाना हुआ वायरल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 13, 2026, 10:08 AM
खुशी तिवारी के साथ पवन सिंह का रोमांस, 'सड़िया ए जान' गाने में दिखी शानदार केमिस्ट्री

मुंबई: भोजपुरी सिंगर और भाजपा से जुड़े पवन सिंह किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं।

हाल ही में अंजली राघव के साथ बदसलूकी मामले में उनका नाम सामने आया था, जहां सिंगर के माफी मांगने के बाद अभिनेत्री ने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब वे अपने नए गाने की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसमें अभिनेत्री खुशी तिवारी के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते दिख रहे हैं।

पवन सिंह का नया गाना 'सड़िया ए जान' रिलीज हो चुका है। गाने में खुशी तिवारी खुद को संवारने के लिए पवन सिंह से नई-नई साड़ियों की डिमांड कर रही हैं, जबकि पवन सिंह भी उनके साड़ी लुक पर फिदा हैं। अभिनेता का कहना है कि वे काली साड़ी पहनकर बहुत कमाल लगती हैं। गाने में खुशी तिवारी और पवन सिंह का रोमांस भी दिखाया गया है और पर्दे पर दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री भी गाने की तरह खिल रही है। गाने को पवन सिंह ने सिंगर खुशी कक्कड़ के साथ मिलकर गाया है जबकि गाने के लिरिक्स आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं और संगीत निर्देशक प्रियांशु सिंह हैं।

गाने का म्यूजिक भी वाइब देने वाला है, जिससे सुनने के बाद आपका भी मन डांस करने के लिए करेगा। लेटेस्ट गाने को सोमवार सुबह ही रिलीज किया गया है और खबर लिखे जाने तक गाना 40 हजार के पार हो चुका है। इससे पहले साउथ की पैन-इंडिया फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' में भी पवन सिंह का स्पेशल गाना और अपीरियंस रखी गई थी। फिल्म में उनका गाना टच बेबी' को फिल्माया गया, जिसमें वे अदिवि शेष के साथ पर्दे पर धमाल मचाते हुए दिखे थे। यह साउथ सिनेमा में पवन सिंह का डेब्यू था, जिसे फैंस की तरफ से बहुत सारा प्यार भी मिला।

'डकैत: एक प्रेम कथा' बीते हफ्ते यानी 10 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अदिवि शेष के साथ मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं। फिल्म को अभी तक मिला-जुला रिस्पांस मिला है लेकिन फिल्म एक ऐसे आशिक की कहानी है, जिसे सच्चे प्यार में धोखा मिला है। धोखे से बदला लेने के लिए अदिवि शेष मृणाल ठाकुर के लिए कई बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हैं।

--आईएएनएस

 

 

Khushi TiwariBhojpuri SongsPawan SinghDaku MovieIndian entertainmentNew Song ReleaseBhojpuri CinemaBhojpuri Music

Related posts

Loading...

More from author

Loading...