Pawan Singh New Song : पवन सिंह के 'एक बिहारी सौ पे भारी' गाने को दो दिनों में मिले बंपर व्यूज, ट्रेडिंग चार्ट में टॉप-3 में शामिल

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री में पवन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वह अपनी दमदार आवाज और बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों वह बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन फैंस से जुड़े रहने के लिए भोजपुरी फिल्मों और गानों पर भी काम कर रहे हैं।

इस बीच उन्होंने अपना एक नया भोजपुरी गाना 'एक बिहारी सौ पे भारी' रिलीज किया, जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। रिलीज के महज दो दिन में इस गाने ने चार मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं।

'एक बिहारी सौ पे भारी' यूट्यूब के म्यूजिक ट्रेडिंग चार्ट में टॉप 3 में शामिल हो गया। इस गाने में पवन सिंह का राउडी अंदाज देखने को मिल रहा है। म्यूजिक वीडियो में एक्शन और रोमांस का जबरदस्त मिश्रण है। गाने की शुरुआत में पवन सिंह पर कुछ गुंडे हमला करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वह लात-घूंसों से सबक सिखाते नजर आते हैं। गाने में उनके साथ रूबा खान नजर आ रही हैं। दोनों का रोमांटिक अंदाज शानदार है।

पवन और रूबा की केमिस्ट्री और डांस मूव्स दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं, और यही वजह है कि गाने की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही है। म्यूजिक वीडियो में दिखाए गए सीन इसे और भी मनोरंजक बना रहे हैं।

पवन सिंह का राउडी लुक काफी दमदार है। वहीं, गाने में रोमांस और डांस का पार्ट दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में पवन सिंह के एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग्स और डांस स्टेप्स सभी का मिश्रण गाने को मजेदार बनाता है। गाने के सीन्स और म्यूजिक दोनों ही फैंस बार-बार देख और सुन रहे हैं।

'एक बिहारी सौ पे भारी' गाने को पवन सिंह और गोल्डी यादव ने मिलकर गाया है। वहीं, इसके लिरिक्स प्रिंस प्रियदर्शी ने लिखे हैं, जिन्होंने शब्दों के जरिए गाने की कहानी और पावरफुल मैसेज को शानदार तरीके से पेश किया है। वहीं, गाने का म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने कंपोज किया है। उन्होंने गाने की हर बीट और धुन को बहुत ही आकर्षक तरीके से तैयार किया है।

गाने को यूट्यूब पर वेब म्यूजिक चैनल से रिलीज किया गया है। इस गाने को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। महज दो दिन में चार मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करना साबित करता है कि भोजपुरी म्यूजिक में पवन सिंह का क्रेज कितना बड़ा है।

--आईएएनएस