Kajal Raghwani : पवन सिंह का सुपरहिट गाना 'सॉरी सॉरी' ने मचाया धमाल, सौ मिलियन से ज्यादा व्यूज

Dec 03, 2025, 05:18 PM
मुंबई: जब भी भोजपुरी गानों की बात होती है, तो पावर स्टार पवन सिंह का नाम जरूर लिया जाता है। उनके गानों के बिना शादी के कार्यक्रम अधूरे माने जाते हैं। फैंस उनके गानों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अभी पवन सिंह और काजल राघवानी का गाना 'सॉरी सॉरी' सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है।

इस गाने ने 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। रिलीज के बाद से ही गाने को दर्शकों ने खूब पसंद किया है और आज भी हर शादी, पार्टी और सोशल मीडिया पर इसका ट्रेंड देखने को मिलता है।

इस शानदार सफलता पर अभिनेत्री काजल राघवानी ने प्रतिक्रिया देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर गाने की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, "गाना 'सॉरी सॉरी' को 100 मिलियन बार देखा जा चुका है।"

गाने की बात करें तो इसे पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी दमदार आवाज में गाया है और लिरिक्स आजाद सिंह ने लिखे हैं। वहीं, म्यूजिक मधुकर आनंद ने दिया है। गाना सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

गाने की धुन, पवन सिंह की दमदार आवाज और काजल राघवानी की खूबसूरत अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीता था। यही वजह है कि यह गाना आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है।

यह गाना फिल्म 'भोजपुरिया राजा' में फिल्माया गया था। सुजीत कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म 'भोजपुरिया राजा' साल 2016 में रिलीज की गई थी, जिसे फैंस से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का लेखन वीरु ठाकुर ने किया था। वहीं, इसके प्रोड्यूसर सुधीर सिंह और को-प्रोड्यूसर सुजीत कुमार सिंह थे।

फिल्म में पवन सिंह के अलावा काजल राघवानी और उत्तम राज मुख्य भूमिका में थे। इसके अलावा, उमेश सिंह और बृजेश त्रिपाठी अहम भूमिका में थे।

अभिनेत्री की अपकमिंग फिल्म 'प्रेम विवाह' है। इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। संजय श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित फिल्म में काजल और अरविंद मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। रोशन सिंह इसके निर्माता हैं। शर्मिला आर. सिंह इस प्रोजेक्ट की सह-निर्माता हैं।

--आईएएनएस

 

 

