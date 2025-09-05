Pawan Singh Rise and Fall: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हुई भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री

मुंबई:'राइज एंड फॉल' एक नया रियलिटी शो है, इसे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा। इस शो में अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, धनश्री वर्मा और कुबरा सैत जैसे सितारे हैं। अब इस शो में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की एंट्री हो गई है।

'राइज एंड फॉल' को 'शार्क टैंक' फेम मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं। शो का कॉन्सेप्ट कुछ-कुछ 'बिग बॉस' के जैसा ही है। इसमें कंटेस्टेंट को नए-नए टास्क में खुद को साबित करना होगा।

पवन सिंह ने हाल ही में इस शो का हिस्सा होने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि यह शो उन्हें नए लोगों से जुड़ने का मौका देगा। पवन सिंह ने कहा, "मेरा सफर हमेशा से अपने संगीत और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों से जुड़ने का रहा है, और 'राइज एंड फॉल' मुझे बिल्कुल नए तरीके से ऐसा करने का मौका देगा। मैं पूरी ऊर्जा, पूरे जोश और पूरे दिल से आ रहा हूं। यह शो मुश्किलों से जूझने के बारे में है, और मैं यह दिखाने आ रहा हूं कि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आपको कोई नहीं रोक सकता।"

शो में अपनी धमाकेदार एंट्री का एक वीडियो भी पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, “राइज एंड फॉल में आपका पावर स्टार आ गया है, अपनी पावर का जलवा दिखाने।”

इस वीडियो में पवन दमदार, निडर और जोश से भरपूर दिख रहे हैं। उनकी एंट्री से शो और भी मजेदार होने वाला है। पवन सिंह के आने से शो में भोजपुरी का नया तड़का लगने वाला है, और इससे और भी दर्शक शो से जुड़ेंगे। इस शो के बाकी कंटेस्टेंट के बारे में लोगों को धीरे-धीरे बताया जा रहा है।

शो के होस्ट अशनीर खुद 'राइज एंड फॉल' शो की कास्टिंग और उसके रिजेक्शन पर नजर रख रहे हैं। यह 6 सितंबर से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा। मुफ्त में दर्शक इस ऐप पर इस शो को देख पाएंगे।