Pawan Singh Chhath Song : पवन सिंह का छठ गीत 'छठी माई के आस' रिलीज, इमोशनल हुए फैंस

भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का नया छठ गीत ‘छठी माई के आस’ रिलीज हुआ है, जिसमें पलक मुच्छल ने अपनी मधुर आवाज दी है।
Oct 22, 2025, 06:42 AM
नई दिल्ली: भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह सिर्फ विवादों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मधुर आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। सिंगर की आवाज में गाए गए भक्ति गीत सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं।

उनका ‘जोड़े-जोड़े फलवा’ सबसे ज्यादा सुना जाने वाला छठ गीत है। अब छठ पर्व से पहले सिंगर ने नया गाना रिलीज कर दिया है, जिसे सुनकर दर्शक भी इमोशनल हो गए हैं।

भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का नया छठ गीत 'छठी माई के आस' रिलीज हो गया है, जिसमें सिंगर के साथ फीमेल सिंगर पलक मुच्छल ने अपनी प्यारी आवाज दी है।

गीत में पवन सिंह, आंचल मुंजाल और नेहा पाठक को फीचर किया गया है, जिसमें आंचल मुंजाल छठ का व्रत रख रही हैं। लेकिन, उनके पति की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। गीत में यही दिखाया गया है कि पति के लिए कैसे आंचल व्रत रखती हैं और छठी मईया उनकी मनोकामना पूरी करती हैं।

इसके लिरिक्स बहुत इमोशनल हैं और पवन सिंह की आवाज ने गीत में जान डाल दी है। फैंस भी गीत को सुनकर इमोशनल हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "जय छठी मैया… बहुत भावपूर्ण और दर्द भरा छठ गीत… सुपर हिट है बॉस।"

दूसरे यूजर ने लिखा, "पवन सिंह छठी मईया का खास आशीर्वाद आप पर है, तभी उन्होंने इतनी प्यारी आवाज आपको दी है।"

गीत के लिरिक्स अरुण बिहारी ने लिखे हैं और म्यूजिक डायरेक्ट छोटे बाबा बसाही ने किया है। गाने को डीआरजे रिकॉर्ड पर रिलीज किया गया है।

पवन सिंह के छठ गीतों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और हर साल सिंगर नए गीत भी रिलीज करते हैं। उनके अब तक 'जोड़े-जोड़े फलवा', 'जय छठी मईया', 'घटिये स्वर्ग लागेला', 'ओरिए ओरिए मधु चुवे' और 'उगी सूरज देव' जैसे कई गीत रिलीज हो चुके हैं।

सिंगर हाल ही में रियलिटी शो राइज एंड फॉल का हिस्सा थे। लेकिन, उन्होंने शो बीच में ही छोड़ दिया था।

 

 

 

