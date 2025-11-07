मनोरंजन

Pawan Singh Bihar Visit : मतदान करने पैतृक गांव पहुंचे पवन सिंह, 'पावर स्टार' के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब

बिहार में वोट डालने पहुंचे पवन सिंह, फैंस ने किया जबरदस्त स्वागत
Nov 07, 2025, 03:36 PM
मतदान करने पैतृक गांव पहुंचे पवन सिंह, 'पावर स्टार' के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब

मुंबई: बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पावर स्टार पवन सिंह गुरुवार को अपने पैतृक गांव पहुंचे। वहां उनका शानदार तरीके से स्वागत हुआ, जिससे खुश होकर अभिनेता ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में अभिनेता हेलीकॉप्टर से उतरते दिखते हैं। उनके चारों ओर फैंस की भीड़ नजर आ रही है। गांववासी हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं, जबकि कुछ युवा सेल्फी लेने को बेकरार दिख रहे हैं। वहीं, जमीन पर लिखा है, "आपका हार्दिक स्वागत है, पावर स्टार पवन सिंह।"

उन्होंने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "आप सभी के इस प्यार के आगे मैं नतमस्तक हूं।"

अभिनेता ने वीडियो के साथ अपनी आवाज में गाया हुआ गाना 'जोड़ी मोदी नीतीश के हिट होइ' ऐड किया। यह गीत उन्होंने मतदान से पहले ही रिलीज किया था, जिसे प्रशंसकों ने काफी पसंद किया था।

प्रशंसकों ने उनके इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स किए और कमेंट सेक्शन पर अभिनेता की जमकर तारीफ की और तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी।

अभिनेता पवन सिंह सिर्फ भोजपुरी सिनेमा तक ही सीमित नहीं हैं। उनकी लोकप्रियता देशभर में है। वे जिस शो में जाते हैं, उसकी टीआरपी बढ़ जाती है। इस वजह से पवन सिंह को 'टीआरपी किंग' भी कहते हैं। हाल ही में अभिनेता 'राइज एंड फॉल' में नजर आए थे, जिसके बाद शो की टीआरपी काफी बढ़ गई थी। हालांकि, अभिनेता शो में ज्यादा दिनों तक रुके नहीं थे।

इस शो में टीवी और सोशल मीडिया से लेकर खेल और फिल्म जगत तक के लोग शामिल थे। वहीं, इसमें पवन सिंह के अलावा, अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, अहाना कुमरा, धनश्री वर्मा, कुबरा सैत और अनाया बांगर जैसे स्टार्स शामिल थे। यह शो एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुआ था। वहीं, शो के विनर अर्जुन बिजलानी बने थे।

--आईएएनएस

 

 

