Pawan Kalyan OG : 'दे कॉल हिम ओजी' देखने के बाद चिरंजीवी ने दिया रिएक्शन, कहा- 'हर सीन दिल को छूने वाला'

हैदराबाद: पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। भारी संख्या में दर्शक हर दिन फिल्म को देखने के लिए थिएटर पहुंच रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि फिल्म कई रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है। इस कड़ी में मेगा स्टार चिरंजीवी ने फिल्म को लेकर खुलकर तारीफ की।

दर्शकों के साथ-साथ यह फिल्म कई कलाकारों के दिलों में भी जगह बना रही है। चिरंजीवी ने फिल्म को एक शानदार अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म में एक्शन, इमोशन्स और कहानी का संतुलन बेहतरीन है और यह एक यादगार सिनेमैटिक अनुभव देती है।

चिरंजीवी ने फिल्म देखने के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी और लिखा, "मैंने अपने पूरे परिवार के साथ 'दे कॉल हिम ओजी' देखी और हर एक पल को पूरी तरह से एंजॉय किया। निर्देशक सुजीत ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से बनाया है और हर एक सीन दिल को छूने वाला है। फिल्म की शुरुआत से अंत तक इसकी प्रस्तुति जबरदस्त है। निर्देशक ने फिल्म को बड़े सोच-विचार और विजन के साथ तैयार किया है।"

पवन कल्याण की तारीफ करते हुए चिरंजीवी ने लिखा, "मुझे पवन कल्याण को स्क्रीन पर देखकर काफी गर्व हुआ। उनका स्वैग और स्टाइल फिल्म को अलग ही स्तर पर ले जाता है। उनके अभिनय ने फैंस को वो एंटरटेनमेंट दिया है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।"

चिरंजीवी ने संगीतकार एस थमन की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने फिल्म का म्यूजिक दिल से तैयार किया है। इसके अलावा उन्होंने सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग और आर्टवर्क की भी सराहना की। चिरंजीवी ने कहा कि पूरी टीम ने अपना 100 प्रतिशत दिया है।

'दे कॉल हिम ओजी' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसमें पवन कल्याण के साथ इमरान हाशमी, प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज और श्रिया रेड्डी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।

फिल्म को डीवीवी दानय्या और कल्याण दासरी ने प्रोड्यूस किया है। बता दें कि इसी प्रोडक्शन हाउस के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय फिल्म 'आरआरआर' बनाई गई थी।