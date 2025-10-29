'पवित्र रिश्ता’ फेम प्रार्थना बेहेरे को खल रही पिता की कमी, पोस्ट में बयां किया दर्द

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने यह जानकारी दी। इस पोस्ट में प्रार्थना बेहेरे ने अपने मोबाइल स्क्रीनसेवर की एक फोटो शेयर की है। इसमें '11:11' के टाइम के साथ उनके पिता की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, 'मिस यू बाबा।'

बता दें कि प्रार्थना के पिता का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। एक्ट्रेस ने ये खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। अपने पिता की एक तस्वीर साझा करते हुए, उन्होंने उनके सभी मूल्यों और शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हुए एक भावनात्मक नोट लिखा था।

उन्होंने इस पोस्ट में लिखा था, "मृत्यु के बाद भी आपको याद किया जाएगा, कोई अपने आंसुओं के बीच भी मुस्कुराएगा और जीवन चलता रहेगा। यही जीने का असली मतलब है।"

प्रार्थना ने आगे लिखा, "मेरे पिताजी का 14 अक्टूबर को दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। बाबा, आपके जाने के बाद जिंदगी मानो थम सी गई हो। आपकी मुस्कान आज भी हमारे कानों में गूंजती है, आपका आत्मविश्वास हमारे मन को मजबूत करता है और आपके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि नजरिए से होती है।"

अभिनेत्री ने उन मूल्यों के लिए उनका धन्यवाद किया, जो उन्होंने सिखाए थे। उन्होंने लिखा, "आपकी ईमानदारी, सेवा और लोगों के प्रति अटूट प्रेम ने हमें मानवता का सच्चा मूल्य सिखाया है। आपने हमें सिखाया कि दूसरों की मदद करना ही असली संतुष्टि है। भले ही आप आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी आवाज और गीत हमें हमेशा शक्ति देते हैं।"

इस पोस्ट में प्रार्थना ने अपने दिवंगत पिता से वादा किया कि वह अपने काम के जरिए उनका नाम रोशन करती रहेंगी। साथ में यह भी वादा किया कि आप चिंता न करें, वह हमेशा खुश रहेंगी और उन्हें याद रखेंगी।

