पवित्रा पुनिया का खास पोस्ट, कैफे में उठाती दिखीं पिज्जा का लुत्फ

मुंबई, 7 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री की चर्चित और लोकप्रिय एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया अभिनय के साथ-साथ स्टाइल और व्यक्तित्व के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने रविवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास पोस्ट किया, जिसने उनके फैंस के बीच हलचल मचा दी।

पवित्रा ने अपनी इस पोस्ट में कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली हैं। तस्वीरों में पवित्रा एक कैफे में बैठी हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने डार्क मरून कलर की शर्ट और ब्लू जींस पहन रखी है, जो उनके लुक को बेहद आकर्षक बना रही है। उनके खुले लंबे बाल और उनके चेहरे पर सटल मेकअप ने उनकी खूबसूरती को और निखार दिया है।

एक तस्वीर में पवित्रा अपने फोन में देखकर लिपस्टिक लगाती दिख रही हैं। इसके अलावा, उनके सामने टेबल पर पिज्जा का एक स्लाइस और कॉफी का कप रखा हुआ है, जो उनके आराम और पल भर के ब्रेक को दर्शाता है।

पवित्रा ने अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "रास्ते पर... आज से संघर्ष की शुरुआत।"

उनके इस पोस्ट पर फैंस ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने कमेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और उनके इस नए सफर के लिए दुआएं मांगी हैं।

बता दें कि पवित्रा पुनिया का असली नाम नेहा सिंह है। साल 2009 में उन्होंने एमटीवी के रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला 3' में हिस्सा लिया, जहां उनकी बोल्ड पर्सनैलिटी और तीखे तेवर ने लोगों का ध्यान खींचा।

इसके बाद 2010 में उन्होंने टीवी सीरियल 'गीत- हुई सबसे पराई' से एक्टिंग की शुरुआत की। 'लव यू जिंदगी', 'सवारे सबके सपने प्रीतो', 'ये है मोहब्बतें', 'नागिन 3', 'कवच', 'कलीरें', 'बालवीर रिटर्न्स' जैसे कई सीरियल्स में उन्होंने दमदार किरदार निभाए। 'बालवीर रिटर्न्स' में उन्होंने 'तिम्नासा' नाम की एक दुष्ट रानी का किरदार निभाया, जिसने बच्चों के बीच उन्हें लोकप्रिय बना दिया।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम