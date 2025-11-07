मनोरंजन

Nov 07, 2025, 06:20 AM
पवन सिंह और नीलम गिरी के गानों पर थिरकीं त्रिशा कर मधु, सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा वीडियो

मुंबई, 6 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री त्रिशा कर मधु ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गुरुवार को अपने फैंस के लिए दो खास वीडियो पोस्ट किए, जिनमें डांस के साथ-साथ उनका एक्टिंग टैलेंट भी देखने को मिला। इस बार उन्होंने दो बेहद लोकप्रिय भोजपुरी गानों पर अपने डांस के जलवे दिखाए।

उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस कमेंट्स और लाइक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

पहली वीडियो में त्रिशा कर मधु पवन सिंह के हिट गाने 'राजा जी' पर शानदार डांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में उन्होंने गाने के बीट के मुताबिक अपने डांस मूव्स और एक्सप्रेशन को बखूबी पेश किया। वीडियो में उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है।

बता दें कि गाने 'राजा जी' को पवन सिंह और शिवानी सिंह ने गाया है और बोल कुंदन प्रीत ने लिखे हैं, जबकि संगीत श्याम सुंदर ने दिया है।

दूसरे वीडियो में त्रिशा कर मधु नीलम गिरी के गाने 'राजा जी खून कईद' पर डांस करती दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में उनका डांस स्टाइल थोड़ा अलग है। पहले वह कुर्सी पर बैठे-बैठे गाने के बोल पर एक्सप्रेशन देती है और बैठे-बैठे डांस करती है।

वीडियो के आखिर में वह गाने के रिदम पर अपने डांस मूव्स दिखाती है। वीडियो में उनकी एनर्जी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें कि 'राजा जी खून कईद' गाने को शिल्पी राज ने गाया है और इसके बोल विजय चौहान ने लिखे हैं, जबकि संगीत आर्य शर्मा का है।

त्रिशा कर के ये दोनों वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब देखे जा रहे हैं। फैंस कमेंट्स में तारीफों की झड़ी लगा रहे हैं।

त्रिशा कर सिर्फ फिल्म अभिनय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डांस और सोशल मीडिया कंटेंट में भी अपनी खास पहचान बना चुकी हैं।

--आईएएनएस

पीके/वीसी

