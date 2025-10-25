पवन सिंह ने 'छठी मईया' से की पीएम मोदी की जीत की कामना, रिलीज किया 'घाटे चलले मोदी-नीतीश' गीत

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और शामिल होने के कुछ दिनों में ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो पार्टी के लिए एक ईमानदार सिपाही की तरह काम करेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे।

अपनी बात पर कायम रहते हुए सिंगर ने छठ पूजा और बिहार चुनाव में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जीत की कामना की है। सिंगर ने एक तीर से दो निशाना साधने वाला काम किया है।

पवन सिंह का नया छठ और चुनावी गीत 'घाटे चलले मोदी नीतीश' रिलीज हो गया है। गीत में पवन सिंह छठी मईया से कामना कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की ही विजय हो। गीत के बोल में पवन सिंह कहते हैं, 'छठी माई दी हैं आशीर्वाद ररुरा...घाटे चली हो मोदी जी उठाके दऊरा…।' गीत के बोल अशोक श्योपुरी ने लिखे हैं और आवाज पवन सिंह ने दी है। गीत को पवन सिंह ने अपने ऑफिशियल चैनल पर रिलीज किया है, जिसे फैंस गजब का रिएक्शन दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "पवन सिंह की आवाज़ दिल को छू जाती है, हर साल का छठ गीत तो पवन सिंह ही लाते हैं, जो भक्ति और भाव से भरा होता है।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "पवन भैया ने कह दिया तो अबकी बार भाजपा सरकार, जय मोदी नीतीश... जय हो पावरस्टार।" गीत से साफ है कि पवन सिंह चुनाव में सीधे चुनाव लड़कर नहीं, लेकिन प्रचार के जरिए जनता का दिल जीत रहे हैं। सिंगर का प्रचार करना बीजेपी को फायदा भी देगा, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी है। सोशल मीडिया पर भी उन्हें 5.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और प्यार लुटाते हैं।

बता दें कि पवन सिंह साल 2024 में भी बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले थे। सिंगर काराकाट से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी में अपनी पसंदीदा सीट न मिलने की वजह से उन्होंने निर्दलीय काराकाट सीट से चुनाव लड़ा और हार गए। इस बार सिंगर ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और अपना नामांकन भी भर चुकी हैं। ज्योति बीते कई महीनों से काराकाट सीट में जन-संपर्क यात्रा कर रही हैं और लोगों की मदद भी कर रही हैं लेकिन देखना होगा कि इसका फायदा उन्हें चुनावों में मिलता भी है या नहीं।

--आईएएनएस

पीएस/जीकेटी