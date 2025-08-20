पवन सिंह लेकर आए नया महादेव एंथम 'शकंरा', महज दो दिनों में बटोरे लाखों व्यूज

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। हाल ही में रिलीज पावर स्टार पवन सिंह के नए गाने में भक्ति और जोश का जबरदस्त मेल देखने को मिला है, जिसे लोग अब 'महादेव एंथम' कह रहे हैं। यह गाना सिर्फ एक भक्ति गीत नहीं, बल्कि एनर्जी से भरा एंथम है, जो शिव भक्तों के दिलों को छू रहा है। जैसे ही यह गाना रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर छा गया और यूट्यूब पर लाखों लोगों ने इसे सुनना शुरू कर दिया।

इस गाने में पवन सिंह की आवाज दर्शकों पर एक बार फिर अपना जादू बिखेर रही है। दमदार लहजे में गाया गया यह गाना न केवल भक्तों को झूमने पर मजबूर करता है, बल्कि शिव भक्ति के नए रूप को भी दिखाता है। इसमें एक खास बात यह है कि गाने में रैप भी शामिल है, जिसे किंगस्टफ ने पेश किया है। यह रैप आज के युवाओं को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है, जिससे गाना ज्यादा जोशीला हो गया है।

गाने में पवन सिंह की जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस देखने को मिलती है, जहां वे गुंडों से भिड़ते नजर आते हैं। एक सीन में तो वे एक गुंडे को एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देते हैं, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।

गाने का संगीत और बोल ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे उल्लुमनाती ने लिखे और तैयार किए हैं।

इसके अलावा, गाने के डांस स्टेप्स भी बेहद आसान और फॉलो करने लायक हैं, जिससे यह सोशल मीडिया पर रील्स और शॉर्ट वीडियो में भी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इसे मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर गणेश आचार्य ने डायरेक्ट किया है। कुल मिलाकर, "शंकरा" गाना भक्ति, एक्शन और ट्रेंडिंग म्यूजिक का तड़कता-भड़कता कॉम्बिनेशन है, जिसे पवन सिंह ने अपने खास अंदाज में लोगों तक पहुंचाया है।

इस गाने को लेकर हाल ही में पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "'शंकरा'... नए युग का महादेव एंथम आ गया है! शक्ति, भक्ति और ऊर्जा का ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। इस धमाकेदार संगीत यात्रा का आनंद लीजिए, जिसे बॉलीवुड के दिग्गज गणेश आचार्य ने निर्देशित और कोरियोग्राफ किया है। रश्मि देवी फिल्म्स प्रोडक्शन्स द्वारा प्रस्तुत है। हर हर महादेव!''

इस गाने को 18 अगस्त को आरडी म्यूजिक एंड रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम