पवन सिंह का गाना 'प्यार में हैं हम' रिलीज, जरीन खान संग कैंडल लाइट डिनर और रेन डांस करते आए नजर

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह और बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस जरीन खान का गाना 'प्यार में हैं हम' रिलीज हो चुका है। इस गाने को बड़े ही खूबसूरत और फिल्मी अंदाज में फिल्माया गया है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आ रहा है।

टी-सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह गाना उपलब्ध है। इस गाने की शुरुआत जरीन खान से होती है, जो वैनिटी वैन में बैठी शूटिंग के लिए मेकअप कर रही होती हैं। इसके बाद पवन सिंह की झलक मिलती है, जो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक कर रहे होते हैं। अचानक मिरर में उन्हें जरीन खान पीली साड़ी में चलती हुई दिखाई देती हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं और वे मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हैं। इसके बाद कैमरे के सामने शूटिंग शुरू करते हैं।

गाने की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार भरा रिश्ता बनने लगता है। वे एक-दूसरे की ओर खिंचते चले जाते हैं। दोनों चोरी-छिपे एक-दूसरे को देखते हैं, लेकिन अपने दिल की बात छुपाकर रखते हैं। गाने में दोनों को चैट करते हुए, साथ में कैंडल लाइट डिनर करते हुए और बारिश में रोमांस करते हुए भी दिखाया गया है। गाने के आखिर में दोनों बिना बोले अपने प्यार का इजहार करते हैं।

इस गाने में पवन सिंह और जरीन खान की जोड़ी कमाल की लग रही है। गुलशन कुमार और टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत यह गाना भूषण कुमार के प्रोडक्शन में बना है। इस गाने को पवन सिंह और पायल देव ने गाया है। खास बात यह है कि म्यूजिक कंपोज भी पायल देव ने ही किया है। गाने के बोल कुणाल वर्मा ने लिखे हैं, जो सीधे दिल को छूते हैं। गाने का निर्देशन दिलशेर सिंह और खुशपाल सिंह ने किया है।

फैंस न सिर्फ पवन सिंह और जरीन खान की केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि टीम के काम की भी सराहना कर रहे हैं। किसी को मिरर सीन काफी पसंद आया, तो किसी को रोमांटिक रेन डांस। कुल मिलाकर गाना दर्शकों को काफी लुभा रहा है।

--आईएएनएस

पीके/एएस