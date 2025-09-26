मनोरंजन

पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' के फैन हुए नानी और चिरंजीवी, बताया ब्लॉकबस्टर

Sep 26, 2025, 05:40 AM

हैदराबाद, 25 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' रिलीज हो चुकी है। उनकी इस फिल्म की कई दक्षिण भारतीय अभिनेताओं ने तारीफ की है।

तेलुगु स्टार नानी ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' की जमकर तारीफ की है। साथ ही उन्होंने इसे "ओरिजिनल विशाल ब्लॉकबस्टर" बताया है।

अभिनेता नानी ने इस फिल्म को लेकर अपनी एक्स टाइमलाइन पर लिखा, "ओजी एक ओरिजिनल विशाल ब्लॉकबस्टर है। किसी को भी इसके विपरीत कुछ कहने का मौका मत दीजिए।"

नानी ने अभिनेता पवन कल्याण, निर्देशक सुजीत और संगीत निर्देशक थमन की तारीफ करते हुए लिखा कि तीनों ने बहुत ही उम्दा काम किया है। उन्होंने अभिनेत्री प्रियंका मोहन, संपादक नवीन नूली और प्रोडक्शन हाउस डीवीवी मूवीज को भी बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए बधाई दी।

नानी के अलावा मेगास्टार चिरंजीवी ने भी इस फिल्म की तारीफ की है। पवन कल्याण के बड़े भाई चिरंजीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कल्याण बाबू को सभी द्वारा ओजी-ओजस गमबीरा के रूप में सम्मानित होते देखकर बहुत खुशी हुई। फिल्म के निर्माता दानय्या को भी हार्दिक बधाई। पूरी कास्ट और क्रू को इस शानदार फिल्म के लिए बधाई।"

इस पोस्ट में उन्होंने पवन कल्याण, इमरान हाशमी और प्रियंका को भी टैग किया है। सोशल मीडिया पर अन्य लोग भी इस फिल्म की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की शुरुआती समीक्षाएं सामने आने लगी हैं। बताया जा रहा है कि सिनेमाघर दर्शकों से खचाखच भरे हुए हैं। यह फिल्म पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना सकती है।

फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' में इमरान हाशमी, प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज और श्रेया रेड्डी जैसे कलाकार भी हैं। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया है। इस फिल्म में वह पहली बार दक्षिण एक्टर पवन कल्याण के साथ काम करते नजर आए।

पहले यह फिल्म पिछले साल 27 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ सीन्स की शूटिंग बाकी रह गई थी। इसलिए इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई थी।

--आईएएनएस

जेपी/जीकेटी

