पवन कल्याण की 'ओजी' की दुनियाभर में गूंज, चार दिन में तोड़ा 200 करोड़ का रिकॉर्ड

Sep 29, 2025, 08:37 AM

मुंबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)। पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म की रिलीज के बाद से दर्शकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती ही जा रही है, यही वजह है कि फिल्म ने कम समय में ही जबरदस्त कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात यह है कि यह फिल्म न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है।

महज चार दिनों में इस फिल्म की कमाई ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

फिल्म के पहले दिन की बात करें तो, 'ओजी' ने अपने रिलीज के दिन लगभग 21 करोड़ रुपए की कमाई की। इस दिन फिल्म देखने के लिए थियेटर में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, जिससे दर्शकों की उत्सुकता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

दूसरे दिन भी 'ओजी' की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और लगभग 63.75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। यह कमाई दर्शाती है कि फिल्म की कहानी और पवन कल्याण के अभिनय ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया है।

तीसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई, लेकिन स्थिरता के साथ फिल्म ने 18.45 करोड़ का कलेक्शन किया। यह कमाई फिल्म की लोकप्रियता और अच्छी व्यूअरशिप को दर्शाती है। चौथे दिन फिल्म ने करीब 18.50 करोड़ रुपए की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि फिल्म दर्शकों के बीच लगातार चर्चा में बनी हुई है और इसे देखने का सिलसिला जारी है।

इसी के साथ फिल्म ने भारत में अब तक कुल 140.20 करोड़ की कमाई की है। जब वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात आती है, तो 'ओजी' ने महज चार दिनों में 200.85 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई कर ली है।

'ओजी' की इस कमाई ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जिनमें अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3', तेजा सज्जा की 'मिराय', और तमिल फिल्म 'मधारसी' जैसी सफल फिल्मों के रिकॉर्ड शामिल हैं। जहां ये फिल्में भी काफी हिट रही थीं, वहीं 'ओजी' ने चार दिनों के भीतर उनसे कहीं ज्यादा कमाई कर अपने प्रदर्शन का लोहा मनवा लिया है। यह फिल्म तेलुगु सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

