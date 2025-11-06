मनोरंजन

Pati Patni Aur Panga Finale : 'मैं बहुत सारी खूबसूरत यादें लेकर जा रहा हूं', अभिषेक ने 'पति पत्नी और पंगा' से कहा अलविदा

अभिषेक कुमार ने शो ‘पति पत्नी और पंगा’ को कहा अलविदा, हिना और अविका ने दिया प्यार भरा रिस्पॉन्स।
Nov 06, 2025, 06:15 AM
मुंबई: टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। यह शो अपने मजेदार कॉन्सेप्ट और सेलिब्रिटी जोड़ों के बीच की नोक-झोंक और मस्ती के लिए जाना जाता है। शो का फिनाले करीब है। ऐसे में कलाकार और होस्ट्स सभी काफी इमोशनल हैं। वहीं, अभिनेता अभिषेक कुमार ने शो को अलविदा कह दिया है।

अभिषेक कुमार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर इस शो के बारे में अपने विचार और भावनाएं साझा कीं।

उन्होंने लिखा, "मैं बहुत सारे खूबसूरत पल साथ लेकर जा रहा हूं। क्या ही शो था, सब लोग इतने प्यारे और इतने अच्छे थे कि क्या ही बताऊं। आखिरी दिन पर मेरा अलग लेवल का एक्साइटमेंट था और इमोशनल भी था। आप सभी ने इतना प्यार दिया हमारे शो को, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, मिलते हैं जल्द।"

उनके इस पोस्ट पर अभिनेत्री हिना खान ने कमेंट किया, ''प्यार, प्यार और बहुत सारा प्यार मेरे बच्चे।''

वहीं, 'बालिका वधू' फेम अविका गौर ने कमेंट में लिखा, ''मिल जल्दी।''

अभिषेक ने इस मौके पर होस्ट और बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, मुनव्वर फारूकी और कई सेलिब्रिटी जोड़ों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। इन जोड़ों में रुबिना दिलैक और अभिनव शुक्ला, स्वरा भास्कर और फहाद अहमद, सुदेश लहरी और उनकी पत्नी ममता लहरी, हिना खान और रॉकी जायसवाल, अविका गौर और मिलिंद चांदवानी, और देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी शामिल थे।

बता दें कि 'पति, पत्नी और पंगा' का फिनाले 16 नवंबर को है। इस शो को 'लाफ्टर शेफ सीजन 3' रिप्लेस कर रहा है।

अभिषेक कुमार की बात करें तो उनका असली नाम अभिषेक पांडे था, लेकिन जब उनके को-स्टार्स ने उनकी तुलना बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार से की तो उन्होंने अपना नाम बदलकर अभिषेक कुमार रख लिया।

उन्होंने करियर की शुरुआत 2018 में एक म्यूजिक वीडियो 'ये प्यार नहीं तो क्या है' से की थी। इसके बाद, उन्होंने साल 2021 में छोटे पर्दे के सीरियल 'उडारियां' से डेब्यू किया। 'उडारियां' में अमरीक सिंह विर्क के किरदार से उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला। अभिनेता फिर 'बेकाबू' सीरियल में नजर आए, जिसमें उन्होंने आदित्य रायचंद का नेगेटिव किरदार निभाया। वह 'बिग बॉस 17' के फाइनलिस्ट रहे।

--आईएएनएस

 

 

