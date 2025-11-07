'पेद्दी' का पहला गाना 'चिकिरी-चिकिरी' रिलीज, राम चरण और रहमान ने बिखेरा जादू

मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। राम चरण और जान्हवी कपूर की अगली फिल्म 'पेद्दी' को लेकर फैंस पहले ही उत्साहित हैं। उनकी उत्सुकता को दोगुना करने के लिए फिल्म का पहला गाना 'चिकिरी-चिकिरी' रिलीज हो गया है। इस गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। गाने के रिलीज होते ही इसके हर एक सीन और हर एक डांस मूव की लोग जमकर तारीफ करने लगे हैं।

'चिकिरी-चिकिरी' गाने को ए.आर. रहमान और मोहित चौहान की जोड़ी ने तैयार किया है। इसकी धुन, बोल और दोनों कलाकारों के अंदाज ने इसे एकदम खास बना दिया है।

'चिकिरी-चिकिरी' गाने में राम चरण का खास अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा है। उनके लंबे बाल, दाढ़ी और उनका स्टाइलिश लुक उन्हें और भी आकर्षक बना रहे हैं।

गाने में राम चरण ने बैठकर जो हुक स्टेप किया है, वह बेहद अलग और मस्ती भरा है। उनके डांस के हर एक मूव में जबरदस्त एनर्जी है।

दूसरी ओर जान्हवी कपूर भी राम चरण को बराबर की टक्कर देती नजर आईं। उनका बेफिक्र अंदाज और जोरदार ठुमकों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोनों की केमिस्ट्री ने गाने में जान डाल दी।

म्यूजिक की बात करें तो गाने में एआर. रहमान के संगीत का जादू साफ दिखाई देता है। उनकी धुनों में मिठास और रिदम का बेहतरीन मिश्रण है, जो गाने को एक अलग ही एहसास देता है।

मोहित चौहान की आवाज ने इस गाने को और भी खास बना दिया है। उनकी आवाज तुरंत दिल को छू जाती है।

गाने के बोल और संगीत इतने शानदार हैं कि लोग इसे बार-बार सुन रहे हैं।

गाने में राम चरण और जान्हवी कपूर के बीच हल्की-फुल्की नोक-झोंक भी दिखती है, जो काफी मजेदार और रोचक है।

'चिकिरी-चिकिरी' गाने से साफ है कि 'पेद्दी' फिल्म मस्ती, स्टाइल और शानदार म्यूजिक का पूरा पैकेज लेकर आ रही है। इसमें राम चरण और जान्हवी कपूर के अलावा दिव्येंदु शर्मा, शिव राजकुमार और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं और प्रोडक्शन सुकुमार राइटिंग्स, मैत्री मूवी मेकर्स और टी-सीरीज के बैनर तले हो रहा है।

फिल्म 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएश

पीके/एबीएम