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'पेट्रोल का सीन टाइट है', ईंधन बचाने के लिए सुनील शेट्टी ने अपनाया 'वेलकम टू द जंगल' स्टाइल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 19, 2026, 10:20 AM
'पेट्रोल का सीन टाइट है', ईंधन बचाने के लिए सुनील शेट्टी ने अपनाया 'वेलकम टू द जंगल' स्टाइल

मुंबई, 19 मई (आईएएनएस)। देश में ईंधन और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को अभिनेता ने बेहद दिलचस्प और अनूठे अंदाज में इस पर अपनी राय साझा की, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का एक क्लिप शेयर किया है। इस क्लिप में वह और उनके को-स्टार अक्षय कुमार घुड़सवारी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म का टाइटल ट्रैक इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी शानदार बना रहा है।

अभिनेता ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "पेट्रोल का सीन टाइट है। तो हमने घुड़सवारी चुन ली। अब असली, जंगली और मजेदार सफर शुरू होने वाला है।"

सुनील शेट्टी की पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। अभिनेता परितोष त्रिपाठी समेत कई कलाकारों ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दी।

अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' नए और पुराने कलाकारों के साथ फिर से धमाल मचाने को तैयार है। कुछ समय पहले फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जिसमें पुरानी 'वेलकम' फिल्मों का नॉस्टेल्जिया और नया पागलपन देखने को मिला। इसी टीजर में सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की घुड़सवारी वाला सीन भी शामिल है।

फिल्म में कॉमेडी के साथ फौजी और युद्ध का एंगल भी देखने को मिलेगा। कहानी को कुछ इस तरह पेश किया जाएगा कि इसमें किरदारों को नकली फिल्म की शूटिंग के लिए असली जंगल में भेजा जाता है, जिसके बाद मजेदार और पागलपन भरी परिस्थितियां पैदा होती हैं।

पहले की तरह इस फिल्म में भी एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, कृष्णा अभिषेक, तुषार कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रवीना टंडन समेत कई कलाकार नजर आएंगे।

यह 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, जो 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

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