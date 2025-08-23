पत्नी अंकिता के साथ पहली बार आयरनमैन ट्रायथलॉन में हिस्सा लेने पहुंचे मिलिंद सोमन

मुंबई, 22 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड स्टार और मॉडल मिलिंद सोमन करीब एक दशक बाद आयरनमैन ट्रायथलॉन में हिस्सा ले रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर की।

एक्टर ने बताया कि इस बार उनकी पत्नी अंकिता कोंवर भी साथ है। यह अंकिता का पहला आयरनमैन ट्रायथलॉन है।

मिलिंद सोमन ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिनमें उनकी पत्नी अंकिता कोंवर भी साथ नजर आईं। उन्होंने बताया कि इस ट्रायथलॉन में 80 से अधिक भारतीयों ने हिस्सा लिया, ऐसा पहले नहीं होता था।

स्पेन में हुए इस आयोजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मिलिंद सोमन ने लिखा, "तैराकी, साइकिलिंग, दौड़। 10 साल बाद आयरनमैन ट्रायथलॉन कर रहा हूं, अंकिता अपना पहला 70.3 हाफ आयरनमैन कर रही हैं, उन पर बहुत गर्व है। एस्टोनिया के खूबसूरत तेलिन में आकर बहुत अच्छा लगा। यह जानकर वाकई हैरान करने वाली है कि 80 से ज्यादा भारतीय इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 10 साल पहले से कितना फर्क आ गया है, जय हिंद।"

फोटोज की बात करें तो इनमें मिलिंद सोमन और अंकिता स्विमवियर पहले हुए एक साथ पोज देते दिख रहे हैं। एक वीडियो में दोनों समंदर की लहरों पर चलते हुए दिखाई दिए। एक तस्वीर में कपल स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाते दिख रहा है। दोनों ने कैमरे पर कई सेल्फी ली।

एक वीडियो में मिलिंद साइकिल चलाते दिखे और एक तस्वीर में वे स्थानीय लोगों से पुशअप करवाते नजर आए। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी कि इस बार का ये ट्रायथलॉन क्यों खास है।

मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी अंकिता कोंवर को हाल ही में 'साल की सबसे फिट जोड़ी' का खिताब मिला। इस सम्मान पर बात करते हुए, 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' में नजर आए मिलिंद ने कहा कि 15 साल पहले ऐसा अवॉर्ड मिलना तो सोचा भी नहीं जा सकता था। पहले लोग ऐसे विषय पर ध्यान ही नहीं देते थे।

इससे पहले जुलाई में मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी ने कोल्हापुर में ट्रायथलॉन चुनौती पूरी की। यहां उन्होंने राजाराम झील में 3.8 किमी तैराकी की, उसके बाद 180 किमी साइकिलिंग और 10 किमी दौड़ की थी।

