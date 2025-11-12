पतंग से बच्चों की परवरिश को जोड़ा, भाग्यश्री ने नए पेरेंट्स को दी अहम सलाह

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बाल दिवस नजदीक है और इसे लेकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। मनोरंजन की दुनिया में भी इस मौके पर ढेरों फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जबकि सेलेब्रिटीज पेरेंटिंग टिप्स बांटते नहीं थकते।

इसी क्रम में मंगलवार को मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम पर एक दिलचस्प वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने नए माता-पिता को पेरेंटिंग का अनमोल मंत्र दिया।

अभिनेत्री ने बच्चों की परवरिश को पतंग उड़ाने से जोड़ा है। उन्होंने नए-नए माता-पिता को समझाते हुए कहा, "बच्चे पतंग की तरह होते हैं। कभी उन्हें लेकर ढील छोड़नी पड़ती है, तो कभी मांझे के साथ पकड़कर रखना पड़ता है। याद रखें, इस मांझे की डोर मां-बाप के हाथ में होती है। आपके बच्चों को तो दोस्त कई मिलेंगे, लेकिन सही परवरिश सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बच्चों के दोस्त नहीं हमराज बनिए। दोस्ती के उसूल परवरिश से न टकराएं।"

अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर नए माता-पिता को लेकर मन की बात लिखी, "बच्चों का दिन आने वाला है, तो यहां नए माता-पिता के लिए एक छोटा सा सुझाव है और मुझे यकीन है कि आप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे आप पर भरोसा कर सकें, अपनी परेशानियां बिना डर के आपसे शेयर कर सकें।"

उन्होंने लिखा, "कई बार तो प्यार और अनुशासन के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है और आज के जमाने में आधुनिक और खुले विचार रखने वाले माता-पिता बनने में यह मत भूलिए कि बच्चों में अनुशासन, सम्मान और सही मूल्य सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्त जैसे माता-पिता बनना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दोस्त बन जाना ठीक नहीं है।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम