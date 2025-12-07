पेटा से अभिनेत्री रवीना टंडन सम्मानित, पर्सन ऑफ द ईयर का मिला अवॉर्ड

मुंबई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री रवीना टंडन को उनके अच्छे कामों के लिए अवॉर्ड से नवाजा गया है। यह अवॉर्ड उन्हें किसी फिल्म के लिए नहीं, बल्कि पेटा की तरफ से दिया गया है।

दुनिया के सबसे बड़े पशु अधिकार संगठन पेटा ने अभिनेत्री को उनके द्वारा पशुओं के लिए किए गए अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया है।

अभिनेत्री रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ फोटो शेयर की। एक्ट्रेस फोटो में पेटा द्वारा दी गई ट्रॉफी को दिखाती नजर आईं।

उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, "सराहना और प्यार के लिए धन्यवाद, पेटा।"

अवॉर्ड से सम्मानित होने के बाद एक्ट्रेस ने कहा कि पेटा के साथ मिलकर काम करने में मुझे बहुत खुशी होती है। इस संस्थान से जुड़े लोगों से मैंने काफी कुछ सीखा है। 'पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स' के साथ मिलकर मैंने काफी कुछ किया है और मेरी आंखें हमेशा पशुओं के लिए खुली रहती हैं कि कहां पर क्या हो रहा है।

उन्होंने कहा कि मैं शाकाहारी हूं और लोगों के लिए भले ही जानवरों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरे मन में सभी पशुओं के लिए एक जैसी फीलिंग है, जिनके पास दिल है, भावनाएं हैं, और जिन्हें दर्द भी होता है। मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है कि वे पशुओं के लिए मन में दयालुता रखें और उन्हें प्यार करें। पशु-पक्षियों को भी हमारे प्यार-दुलार की जरूरत होती है और वे भी इसके हकदार हैं।

एक्टेस ने आगे कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी को यही शिक्षा देनी चाहिए कि वातावरण में पलने वाली हर लिविंग थींग का अपना वजूद और अस्तित्व है। हम सभी एक ही प्रकृति के अंदर जीते हैं। हमें मां पृथ्वी की सुरक्षा का दायित्व भी उठाना चाहिए।

अभिनेत्री रवीना टंडन हमेशा से पर्यावरण और पशु-पक्षियों के प्रति जागरूक रही हैं। वह कई स्ट्रीट डॉग्स और गायों को रेस्क्यू कर चुकी हैं। उन्होंने एक हाथी भी पेटा के जरिए गोद लिया था, जिसे उन्होंने दक्षिण भारत के एक जैन मंदिर में दान कर दिया। एक्ट्रेस की बेटी राशा भी पशुओं के रेस्क्यू में अपनी मां का साथ देती हैं और पशुओं को गोद भी लेती हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम