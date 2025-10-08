मनोरंजन

पति पत्नी और पंगा : हिना खान और ईशा मालवीय ने फेमस गाने को किया रीक्रिएट

Oct 08, 2025

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में कंटेस्टेंट अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी हो गई है। इस दौरान शादी में होने वाली सारी रस्में निभाई गईं। सभी कंटेस्टेंट ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी शादी में जूता चुराई की रस्म भी निभाई गई।

इसमें हिना खान और ईशा मालवीय ने साली का रोल निभाते हुए मिलिंद के जूते चुराए। इस दौरान हिना और ईशा मालवीय ने सुपरहिट फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ के गाने ‘जूते ले लो, पैसे दे दो’ को रीक्रिएट किया।

इसमें दोनों साली बनती हैं, तो वहीं गुरमीत चौधरी और फहाद अहमद दूल्हे के भाई बने दिखाई दिए। इसका एक वीडियो मेकर्स ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस गाने पर कंटेस्टेंट की दमदार परफॉर्मेंस ने शादी के जश्न के माहौल में चार चांद लगा दिए।

जूते वापस लौटाने के बदले में हिना खान और ईशा मालवीय ने दूल्हे से 1,10,000 रुपए की डिमांड भी की। वे इसे हासिल करने में कामयाब भी हुईं। यह एपिसोड शनिवार और रविवार को रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा।

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी हो गई है, लेकिन इसका टेलीकास्ट कलर्स चैनल पर होना अभी बाकी है। इस दौरान निभाई गई रस्मों की झलक कलर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिली।

शादी के बाद अविका गौर पति मिलिंद के साथ फोटो खिंचवाती भी दिखाई दीं। इस दौरान अविका फोटोग्राफर्स और रिपोर्ट्स को अपना मंगलसूत्र दिखाती नजर आईं। उनके चेहरे पर शादी की खुशी साफ झलक रही थी। अविका लाल लहंगे और हरे रंग के गहनों में बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

मिलिंद ने गोल्डन और पिंक कलर की शेरवानी पहनी थी। वह एथनिक लुक में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इस दौरान कपल ने कैमरे के सामने जमकर पोज दिए। कपल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर फैंस भी उन्हें बधाई देते दिखाई दे रहे हैं।

वैसे यह पहली बार नहीं है जब किसी रियलिटी शो में किसी कपल की शादी हुई है। इससे पहले 2010 में 'बिग बॉस-4' के दौरान अभिनेत्री सारा खान और अली मर्चेंट ने शादी की थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

