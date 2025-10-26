पिता पकंज धीर के निधन से टूट गए हैं अभिनेता निकितिन धीर, सोशल मीडिया पर व्यक्त की पीड़ा

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी पर महाभारत में कर्ण का ऑइकॉनिक किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर को हो गया था।

68 साल की उम्र में एक्टर ने आखिरी सांस ली थी। पंकज धीर काफी समय से कैंसर की बीमारी से जंग लड़ रहे थे। उनके बेटे निकितिन धीर ने पिता के जाने की पीड़ा व्यक्त की है।

अभिनेता निकितिन धीर ने सोशल मीडिया पर अपने पिता पंकज की फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उनके युवा दिनों के फोटो से लेकर आज की उम्र की फोटो का कोलाज है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता के निधन ने उन्हें और उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है और अब भी वे इस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं।

निकितिन धीर ने कैप्शन में लिखा, "मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। कहते हैं, जन्म के साथ केवल मृत्यु ही निश्चित है, लेकिन जब से कड़वा सच सामने आता है, तो हम इस पर सवाल उठाते हैं। 15 अक्टूबर 2025 को मैंने अपने पिता, अपने गुरु, अपने सबसे अच्छे दोस्त पंकज धीर को खो दिया।"

अभिनेता निकितिन धीर ने अपने पिता को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने पिता से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने पंकज धीर से धैर्य रखना, सपनों का पीछा करना और कैसे अच्छा इंसान बनना है, ये सारे गुण सीखे हैं।

निकितिन अपने पिता पर पहले से ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। पंकज धीर के निधन के बाद जो प्यार, सम्मान और आशीर्वाद लोगों ने उन्हें दिया, उससे बड़ी कमाई कुछ और नहीं हो सकती। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पिता के जाने के बाद इतना प्यार और सम्मान मिला कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, आज मुझे पहले से ज्यादा गर्व उनपर हो रहा है।"

निकितिन धीर ने खुद से ये वादा भी किया है कि वे एक्टर और अच्छे इंसान के रूप में ऐसा काम करेंगे कि उनके पिता को गर्व होगा और वे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। बता दें कि हाल ही में निकितिन को हरिद्वार में पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हुए देखा गया था।

