पिता बिशन सिंह बेदी की पुण्यतिथि पर भावुक हुए अंगद बेदी, कहा, "जब तक हम फिर न मिलें"

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। पिता और बेटे का रिश्ता बहुत करीबी होता है। पिता के जाने के बाद अहसास होता है कि बिना छत के दुनिया में रह पाना कितना मुश्किल है।

ऐसा ही अहसास बॉलीवुड एक्टर अंगद बेदी को रहा है, जिन्होंने अपने पिता बिशन सिंह बेदी की पुण्यतिथि पर बहुत प्यारी फोटोज के साथ फैंस का दिल जीत लिया।

अंगद बेदी ने पिता और पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के साथ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसमें वे अपने बूढ़े पिता को सहारा देते दिख रहे हैं। दोनों के चेहरे पर अजीब सी खुशी है।

अंगद ने फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, "यादों में मैं आपको अपने साथ रखता हूं। जब तक हम फिर से न मिलें।"

साल 2023 में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया था। क्रिकेटर के घुटनों में समस्या थी, जिसका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन इंफेक्शन पूरे शरीर में फैल गया। बिशन सिंह उम्र संबंधी बीमारियों से भी जूझ रहे थे।

अंगद और बिशन सिंह बेदी के बीच लंबे समय तक तकरार रही थी। अंगद ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उनके पिता चाहते थे कि वह क्रिकेट में अपना करियर बनाएं।

शुरुआत में उन्होंने दिल्ली के लिए अंडर-19 स्तर पर क्रिकेट खेला था, लेकिन वो अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद करते थे और उन्हीं की तरह पर्दे पर चमकना चाहते थे। ऐसे में जब उन्होंने पिता बिशन सिंह के सामने अपने सपने रखे तो वो नाराज हो गए। उन्होंने 20 साल तक अपने बेटे से ठीक से बात नहीं की थी।

जब अंगद ने फिल्मों में डेब्यू किया और पहचान बनाने में कामयाब रहे, तब जाकर अमिताभ बच्चन के जरिए दोनों पिता और बेटे के बीच सुलह हुई थी।

अंगद बेदी को फिल्म 'फालूत' से बॉलीवुड में पहचान मिली थी, जिसके बाद उन्होंने 'डियर जिंदगी', 'उंगली', 'पिंक', 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल', और 'सूरमा' जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि, आज भी एक्टर लीड रोल की फिल्में पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

-- आईएएनएस

पीएस/एबीएम