पति अभिनव संग दिखा रुबीना दिलैक का दिलकश अंदाज, फैंस ने दिया 'रुबिनव' नाम

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी सीरियल 'छोटी बहू' से घर-घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री रुबीना दिलैक इन दिनों रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं। शुक्रवार को उन्होंने पति अभिनव शुक्ला संग सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसे देख फैंस दंग रह गए।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वह पति अभिनव के संग नजर आ रही हैं। फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि ये तस्वीरें पति पत्नी और पंगा के सेट की हैं। रुबीना ने मिनिमल मेकअप के साथ लाइट पर्पल कलर की ड्रेस पहनी है। वहीं बालों को खुला छोड़ रखा है। लुक को और आकर्षक बनाने के लिए वाइट शूज पहने हुए हैं। रुबीना ने इसके कैप्शन में लिखा, "ये मेरा पति, मैं इसकी पंगा, मेरा मतलब है पत्नी।"

यह पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन में कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "आप दोनों की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है," तो दूसरे ने लिखा, "दोनों को किसी की नजर न लगे," तो कुछ को ये "बेस्ट कपल" लगा। वहीं कुछ प्रशंसकों ने हैशटैग के साथ लिखा "रुबिनव," यानी रुबीना और अभिनव का मेल!

रुबिना और अभिनव 21 जून 2018 को शिमला में शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की जुड़वा बेटियां हैं।

बता दें, इन दिनों ये जोड़ी कलर्स टीवी रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही है। इससे पहले अभिनव और रुबीना ने आईएएनएस से बातचीत में कहा था कि वे पेरेंट्स बनने के बाद एक-दूसरे को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे थे और अब वे एक-दूसरे को शो के जरिए ज्यादा समय दे सकेंगे और मस्ती भी कर पाएंगे।

'रूबिनव' के अलावा, हिना खान और रॉकी जायसवाल, अविका गौर और मिलिंद चंदवानी, देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी, सुदेश लहरी और ममता लहरी, गीता फोगाट और पवन कुमार के अलावा स्वरा भास्कर और फहाद अहमद शामिल हैं।

शो में कई सेलिब्रिटी कपल अलग-अलग टास्क करते हुए दिखाई देते हैं। इसकी शुरुआत 2 अगस्त से हो चुकी है और इसे सोनाली बेंद्रे और स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी होस्ट कर रहे हैं।

