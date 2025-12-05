मनोरंजन

पति आदित्य की फिल्म 'धुरंधर' के रिलीज के दिन भावुक हुईं यामी गौतम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 05, 2025, 01:21 PM

मुंबई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। विवादों के बाद फाइनली रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म 'धुरंधर' शुक्रवार को रिलीज के लिए तैयार है।

फिल्म का निर्माण और डायरेक्शन दोनों ही आदित्य धर ने किया है। अब पति आदित्य के महत्वपूर्ण दिन पर यामी गौतम ने उनकी मेहनत को सराहा है और दर्शकों से भी फिल्म पर ढेर सारा आशीर्वाद लुटाने की अपील की है।

यामी गौतम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति आदित्य के साथ एक प्यारा सा फोटो शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट में आदित्य की मेहनत का भी जिक्र किया है कि कैसे एक फिल्म बनाने में उन्होंने खुद को पूरा समर्पित कर दिया। उन्होंने लिखा, "आज धुरंधर दिवस है। कुछ सबसे मेहनती और अनमोल लोग जिन्हें मैं जानती हूं और उन्हें अपना परिवार कहने पर गर्व करती हूं, आपने अपना पूरा दिल, समर्पण, लगन, इरादा, जुनून, पसीना, खून, आंसू इस फिल्म के लिए दिए हैं, आदित्य। ये इमोशन आपने कभी किसी के सामने नहीं दिखाए।"

उन्होंने आगे लिखा, "आज बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही हैं, कई दिल एक साथ धड़क रहे हैं, आप लोग अपनी शक्ति में धुरंधर हैं। धुरंधर 2025 का विदाई गिफ्ट नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हम सभी इसे 2026 के स्वागत के रूप में देखेंगे। अब यह आपकी फिल्म है, दर्शकों।

बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' को बनाने में आदित्य धर ने लगभग 2-3 साल का वक्त लिया था। पहले उन्होंने फिल्म के लिए बहुत सारी रिसर्च की और फिर फिल्म की स्टारकास्ट को फाइनल करने में बहुत मेहनत की। फिल्म 'धुरंधर' का हर किरदार अपने आप में अलग है और सबकी कहानी भी अलग है। फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बाकी किरदार किसी न किसी से प्रेरित हैं।

माना जा रहा है कि रणवीर सिंह के लिए ये फिल्म करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है। 'धुरंधर' के मल्टीस्टारर होने के बाद भी फिल्म का सारा फोकस रणवीर के किरदार पर है। फिल्म को देशभक्ति से प्रेरित बताया जा रहा है, जिसमें रणवीर सिंह की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। फिल्म के प्रीमियर के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब देखना होगा कि फिल्म शुक्रवार को पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग कर पाती है।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...