'पुष्पा इंपॉसिबल' के 1000 एपिसोड पूरे, एक्ट्रेस गरिमा परिहार बोलीं, 'लोगों की कहानियां कहता है ये शो'

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। सब टीवी के फेमस धारावाहिक 'पुष्पा इंपॉसिबल' ने अपने 1,000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इस उपलब्धि का पूरी टीम ने जश्न मनाया। वहीं शो की एक्ट्रेस गरिमा परिहार ने इस मौके पर आईएएनएस से खास बातचीत की।

टीवी सीरियल के 1,000 एपिसोड पूरे होने पर एक्ट्रेस गरिमा ने कहा, "ये सफर बहुत ही खास फील हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। मुझे इसके शूट का पहला दिन आज भी याद है। तब हमने नहीं सोचा था कि हम यहां तक पहुंचेंगे। ये माइलस्टोन मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल है।"

इस शो का दर्शकों के साथ इतना खास कनेक्शन क्यों है? आपको क्या लगता है लोग इससे इतना कैसे जुड़ रहे हैं?

इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा, "शो कई कहानियां कहता है, जिनसे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बहू का अपनी सास से दुखी होना, परिवार के लोगों के बीच बंटी जिम्मेदारियां और एक मां का आगे पढ़ाई करने का फैसला। पूरा परिवार कैसे एक-दूसरे को सपोर्ट करता है, ये बहुत ही रियल और दिल जीतने वाला है। इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज इसके परिवार के बीच भावनात्मक रिश्ता है, जो शो में साफ दिखाई देता है। पुष्पा की जिंदगी दुखों से भरी है, लेकिन वो और उसकी फैमिली कैसे उनसे साथ में निपटी, यही इसकी खासियत है।"

अधिकतर टीवी सीरियल में एक ही कहानी को बढ़ाया जाता है, क्या 'पुष्पा इंपॉसिबल' इस परिपाटी को तोड़ता है और नई कहानियां कहता है?

इस पर एक्ट्रेस ने कहा, "हां इसमें बहुत सारा नया कंटेंट है और दर्शकों की पसंद भी बदली है। इसलिए प्रोड्यूसर और लेखक लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि उन्हें नई कहानी देखने को मिले। जीवन में बदलाव लगातार होते रहते हैं, इसलिए हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरें।"

आजकल पुराने शो को नया बनाकर लॉन्च किया जा रहा है। इस ट्रेंड पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "मैंने ऐसे शो के कई एपिसोड देखे हैं और मुझे ये पसंद आए। ये पुरानी यादों में खोने जैसा है, और मैं उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूं। ये पुरानी सुनहरी यादों को वापस लाने का काम करते हैं।"

एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि गणपति उत्सव आने को है और वो अपने परिवार के साथ इसकी तैयारियां कर रही हैं। इसके लिए वो बहुत एक्साइटेड हैं और ये उनका पांचवा गणपति उत्सव होगा।

