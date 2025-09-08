मनोरंजन

'पोस्टर बॉयज' की 8वीं सालगिरह पर भावुक हुए श्रेयस तलपड़े, सोशल मीडिया पर किया पूरी टीम का धन्यवाद

Sep 08, 2025, 11:04 AM
'पोस्टर बॉयज' की 8वीं सालगिरह पर भावुक हुए श्रेयस तलपड़े, सोशल मीडिया पर किया पूरी टीम का धन्यवाद

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता और निर्देशक श्रेयस तलपड़े की पहली हिंदी डायरेक्टोरियल फिल्म 'पोस्टर बॉयज' के आठ साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर अभिनेता ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की।

श्रेयस ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के पोस्टर और कुछ सीन की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें उनके साथ सनी देओल और बॉबी देओल नजर आ रहे हैं।

अभिनेता ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "'पोस्टर बॉयज' (हिंदी) के साल पूरे हो चुके हैं। वक्त सच में तेजी से बीतता है। सनी देओल पाजी, आपने मुझे निर्देशक बनाया और मेरे साथ हर पल खड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद और बॉबी पाजी आपको भी धन्यवाद एक अच्छे दोस्त और बेहतरीन छात्र/सह-अभिनेता बनने के लिए। तृप्ति डिमरी खुश हूं कि हम आपको फिल्म की दुनिया से मिलवा सके। आपकी कड़ी मेहनत को सलाम। सोनाली कुलकर्णी आपको भी धन्यवाद हमेशा साथ देने के लिए। आप बहुत प्यारी हो। समीक्षा भटनागर अपने किरदार में ऊर्जा और जान डालने के लिए धन्यवाद। एक शानदार प्रोड्यूसर बनने के लिए दिप्ती तलपड़े आपको भी धन्यवाद और आखिर में मेरी पूरी टीम, दोस्त और सभी कलाकारों का धन्यवाद, जिनके बिना यह फिल्म संभव नहीं हो पाता और आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस फिल्म को इतना प्यार दिया। आपकी वजह से यह फिल्म मेरे दिल में आज भी ताजा है, जैसे हम 8 साल पूरे कर रहे हैं।"

बता दें कि कॉमेडी फिल्म 'पोस्टर बॉयज' साल 2017 में रिलीज हुई थी, जिसे श्रेयस ने लिखा, सह-निर्मित और निर्देशित किया। फिल्म में श्रेयस के अलावा, सनी देओल, बॉबी देओल, सोनाली कुलकर्णी, समीक्षा भटनागर और तृप्ति डिमरी जैसे स्टार्स शामिल थे।

यह मराठी फिल्म 'पोस्टर बॉयज' की आधिकारिक रीमेक है, जिसे श्रेयस ने ही बनाया और उसमें अभिनय भी किया था। फिल्म की कहानी तीन आदमियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके चित्र एक नसबंदी विज्ञापन में छप जाते हैं। इसके बाद उनके दोस्त और रिश्तेदार उनका मजाक उड़ाते हैं, जिसके खिलाफ जाकर वे सिस्टम से लड़ते हैं।

फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा था और यह आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

