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Romantic Series : पार्थ समथान को फिर याद आए 'मानिक मल्होत्रा' के दिन, सोशल मीडिया पर शेयर किया सीजन-1 का वीडियो

पार्थ समथान ने 'कैसी ये यारियां' के मानिक मल्होत्रा लुक पर अपडेट दिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 10, 2026, 04:35 AM
पार्थ समथान को फिर याद आए 'मानिक मल्होत्रा' के दिन, सोशल मीडिया पर शेयर किया सीजन-1 का वीडियो

मुंबई: अभिनेता पार्थ समथान टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे चर्चित और लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार हैं। शनिवार को अभिनेता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वे इस समय लोकप्रिय किरदार 'मानिक मल्होत्रा' के लुक पर काम कर रहे हैं।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एमटीवी के लोकप्रिय शो 'कैसी ये यारियां' के 'सीजन-1' का क्लिप शेयर किया। वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा, "इस लुक को पाने के लिए मेहनत जारी है।"

दरअसल, एमटीवी के लोकप्रिय शो 'कैसी ये यारियां' में 'मानिक मल्होत्रा' की मुख्य भूमिका निभाकर पार्थ समथान ने लोकप्रियता हासिल की थी। इस शो में अभिनेता ने मानिक मल्होत्रा नाम के ऐसे लड़के का किरदार निभाया था, जो एक स्वार्थी दोस्त से एक निस्वार्थ प्रेमी और भरोसेमंद साथी के रूप में बदल जाता है। मानिक ऊपरी तौर पर घमंडी और रईस दिखता है, लेकिन अंदर से, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी (नीति टेलर) के साथ अपने रिश्ते में बेहद संवेदनशील है।

हालांकि, अभिनेता के लुक और किरदार को उस समय की युवा जनरेशन ने काफी पसंद किया था और अपने इसी किरदार के कारण वे रातों-रात स्टार बन गए थे। शो में नीति टेलर के साथ उनकी केमिस्ट्री शो का मुख्य आकर्षण रही, जो पहले सीजन से ही दर्शकों को पसंद आई थी।

पार्थ ने इस शो के कई सीजन में अभिनय किया, जिसमें सीजन 5 (सितंबर 2023) भी शामिल है, जिसमें उनके पात्र के जीवन में परिपक्वता और शादी के मोड़ दिखाए गए।

'कैसी ये यारियां' पार्थ समथान (मानिक मल्होत्रा) और नीति टेलर (नंदिनी मूर्ति) की एक प्रतिष्ठित प्रेम कहानी है, जो दोस्ती, प्यार, जुनून और कॉलेज जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। मानिक का गुस्सैल लेकिन प्यार करने वाला व्यक्तित्व और नंदिनी की सादगी, शो के 5 सीजन (जियो सिनेमा पर) तक प्रशंसकों की पसंदीदा जोड़ी 'मनन' के रूप में प्रसिद्ध रही। कहानी 'स्पेस एकेडमी' से शुरू होती है, जहां मशहूर और अमीर माणिक, नंदिनी के साथ पहले दुश्मनी करता है, लेकिन बाद में दोनों को गहरा प्यार हो जाता है।

--आईएएनएस

 

 

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