Parineeti Chopra Pregnancy: '1+1=3'... परिणीति चोपड़ा बनने वाली हैं मां, फैंस को दिया हिंट

मुंबई: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की है, जिसके बाद उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। हर कोई उन्हें कमेंट्स के जरिए बधाइयां दे रहा है।

परिणीति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक खास केक नजर आ रहा है। इस केक पर नन्हे-नन्हे कदमों के निशान बने हुए थे और उस पर लिखा था '1+1=3'... यह एक्ट्रेस का एक प्यारा और अनोखा तरीका है यह बताने का कि अब वह मां बनने वाली हैं। हालांकि उन्होंने सीधे-सीधे शब्दों में प्रेग्नेंसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन यह संकेत सबके लिए साफ है कि वह प्रेग्नेंट है।

इसके अलावा, उन्होंने अपनी पोस्ट में एक वीडियो भी साझा की, जिसमें वह अपने पति राघव चड्ढा के साथ विदेश में घूमती नजर आ रही थीं। दोनों हाथों में हाथ डाले एक-दूसरे में खोए हुए टहलते दिख रहे हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हमारी छोटी सी दुनिया रास्ते में है... बेहिसाब रूप से धन्य महसूस कर रही हूं।"

उनके कैप्शन से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि वे गर्भवती हैं और जल्द ही मां बनने वाली हैं।

परिणीति के इस पोस्ट पर उनके फैंस और दोस्तों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। सबसे पहले तो उनकी करीबी दोस्त और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने इस पोस्ट पर बधाई देते हुए कमेंट किया।

इसके अलावा, उनके कई फैंस ने भी प्यार भरे शब्दों में उन्हें शुभकामनाएं दीं।

कई लोगों ने लिखा कि वे बहुत खुश हैं और जल्द ही उनकी मदरहुड जर्नी को देखने के लिए उत्साहित हैं।

कुछ फैंस ने उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजा।

इसके अलावा, कई लोगों ने उनके और उनके पति के लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की।