Priyamani Intervie : अजय, शाहरुख और मनोज बाजपेयी के साथ काम कर चुकी प्रियामणि बोलीं, ''सबकी अलग है वर्किंग स्टाइल''

Oct 14, 2025, 05:00 AM
अजय, शाहरुख और मनोज बाजपेयी के साथ काम कर चुकी प्रियामणि बोलीं, ''सबकी अलग है वर्किंग स्टाइल''

मुंबई: अभिनेत्री प्रियामणि ने बॉलीवुड के बड़े सितारों जैसे अजय देवगन, शाहरुख खान और मनोज बाजपेयी के साथ फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बॉलीवुड सितारों के साथ काम करने के अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात की।

आईएएनएस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रियामणि ने बताया कि कैसे इन सभी सितारों की काम करने की शैली अनूठी है। प्रियामणि ने करियर की शुरुआत में ही इतने प्रतिभाशाली अभिनेताओं के साथ काम करने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में उनके साथ फिर से काम करने की उम्मीद जताई।

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन, शाहरुख खान और मनोज बाजपेयी के साथ काम करने के बारे में पूछे जाने पर प्रियामणि ने कहा, "उनमें से हर एक अपने आप में अनोखा और सुपरस्टार है। उनकी वर्किंग स्टाइल बहुत अलग है। मैं अपने करियर की शुरुआत में ही उनके साथ काम करके खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती हूं। और हां, अगर मुझे मौका मिले, तो मैं उन सभी के साथ फिर से काम करना पसंद करूंगी।"

प्रियामणि ने आगे कहा, "तीनों ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। वे इस सफलता के पूरी तरह से हकदार हैं और मैं उन्हें इसी तरह आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देती हूं।"

बता दें कि प्रियामणि ने शाहरुख खान के साथ एटली की एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘जवान’ में काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने लक्ष्मी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में शाहरुख डबल रोल प्ले करते दिखाई दिए थे। साउथ इंडियन अभिनेत्री नयनतारा ने इसमें एक पुलिस अधिकारी का रोल प्ले किया था।

अजय देवगन के साथ प्रियामणि ने स्पोर्ट्स ड्रामा ‘मैदान’ में काम किया था। इसमें अजय देवगन ने सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका निभाई थी। वह 1952 से 1962 तक भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम काल में क्रांति लाने वाले महान कोच थे।

प्रियामणि लोकप्रिय वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन’ में मनोज बाजपेयी के साथ दिखाई दी थीं। इसमें वह सुचित्रा का किरदार निभाती हैं। इस सीरीज का तीसरा पार्ट बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। राज और डीके ने इस सीरीज को बनाया है।

इसमें मनोज बाजपेयी, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर और वेदांत सिन्हा जैसे कलाकार भी हैं। इसका नया सीजन दीपावली के आसपास रिलीज हो सकता है।

 

 

