प्रियंका सिंह का नया भोजपुरी गाना 'मुस्की' हुआ रिलीज

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। 'लाल कइसन,' 'दिल दीवाना,' और 'मोर जोगिया' जैसे सुपरहिट गाने दे चुकीं मशहूर भोजपुरी गायिका प्रियंका सिंह का नया गाना 'मुस्की' शुक्रवार को रिलीज हो गया है।

'मुस्की' को आईवीवाई म्यूजिक भोजपुरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। इस गाने को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

आईवीवाई म्यूजिक ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने का एक छोटा सा क्लिप शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मुस्की गाना अब रिलीज हो गया है! अभी सुनें, केवल आईवीवाई यशी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर।"

इस पोस्ट ने प्रशंसकों का ध्यान खींचा और गाने को लेकर उनकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया।

'मुस्की' के बोल खुद प्रियंका सिंह ने लिखे हैं, जो उनकी रचनात्मक प्रतिभा को दर्शाता है। गाने के लिरिक्स रमन बिहारी ने तैयार किए हैं, जबकि इसका संगीत धीरज धनी ने कंपोज किया है। यह तिकड़ी गाने को एक अनूठा अंदाज देती है।

प्रियंका सिंह एक ऐसी भारतीय पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने भोजपुरी और हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई है। 'सुर संग्राम' जैसे रियलिटी शो से उन्हें शुरुआती प्रसिद्धि मिली थी। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी सहित कई भाषाओं में कई गाने गाए हैं। उनकी आवाज और गायन शैली ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के बीच एक लोकप्रिय नाम बना दिया है।

'मुस्की' के रिलीज होने के बाद भोजपुरी संगीत प्रेमियों के बीच गाने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशंसक इसे बार-बार सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं।

अभिनेत्री एक बार बिहार के गोपालगंज में पर्यटन विभाग के इवेंट को लेकर सुर्खियों में आई थी। दरअसल, गायिका महोत्सव में गाना गा रही थी कि उसी दौरान एक आदमी ने उनके हाथ से माइक छीन लिया था। इसके बाद प्रियंका ने रोते हुए कहा कि एक आर्टिस्ट के साथ वे लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। गायिका द्वारा कंप्लेंट करने के बाद प्रशासन की तरफ से जवाब आया था कि प्रोग्राम तय समय से आगे खींच चुका था, और प्रियंका से उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की थी। जब उन्होंने गाना बंद नहीं किया, तो उनसे माइक छीन लिया था।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी