प्रियंका चोपड़ा ने आशा भोसले के निधन पर जताया शोक, कहा- उनकी कला ने देश के भावों को आकार दिया

मुंबई, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने दिवंगत पार्श्व गायिका आशा भोसले को एक भावुक श्रद्धांजलि दी है। अभिनेत्री ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर दिवंगत गायिका के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की।

उन्होंने कैप्शन में एक लंबा नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने भारत के संगीत जगत, कई पीढ़ियों और संस्कृति पर दिवंगत गायिका के प्रभाव के बारे में बात की।

उन्होंने लिखा, "कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो आपके बचपन, आपकी यादों, आपके घर का एक हिस्सा खोने जैसा महसूस कराते हैं। आशा जी हममें से कई लोगों के लिए वैसी ही थीं। उनकी आवाज सिर्फ भारतीय संगीत का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह हमारे जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा थी। यह हमारे बड़े होने के दौरान हमारे घरों में गूंजती थी, पारिवारिक समारोहों में, दिल टूटने के पलों में, खुशी के पलों में, उन शांत और शोर भरे पलों में जो हमारे एहसास होने से पहले ही यादें बन गए।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरी पीढ़ी और उससे पहले और बाद की कई पीढ़ियों के लिए, वह सिर्फ एक ऐसी महान हस्ती नहीं थीं जिनकी हम तारीफ करते थे, बल्कि वह एक निरंतर साथ थीं। एक ऐसी आवाज जो इतनी शाश्वत थी कि लगता था वह हमेशा हमारे साथ रहेगी। उन शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोने का क्या मतलब है, जिसकी कला ने पूरे देश के भावनात्मक परिदृश्य को आकार देने में मदद की हो।"

उन्होंने आगे कहा, "धन्यवाद, आशा जी, हमें जीवन भर गाने, भावनाएं और सुंदरता देने के लिए। संगीत जगत को मिले सबसे महान उपहारों में से एक होने के लिए। शांति से विश्राम करें। आपकी आवाज वहीं जीवित रहेगी जहां सभी सच्ची महान हस्तियां रहती हैं - हमेशा हमारे दिलों में।"

अपने समय की सबसे प्रभावशाली गायिकाओं में से एक, आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। गायिका को शनिवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने अस्पताल के बाहर इस बात की घोषणा की। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा।

आशा भोसले को अपने पूरे करियर के दौरान अपने कई उल्लेखनीय गानों के लिए अनगिनत पुरस्कार मिले। गायिका को वर्ष 2000 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया।

--आईएएनएस

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