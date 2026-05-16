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प्रिया दत्त ने शेयर की परिवार संग पुरानी तस्वीरें, भाई संजय और पिता सुनील दत्त संग दिखी खास बॉन्डिंग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 16, 2026, 04:04 AM

मुंबई, 15 मई (आईएएनएस)। अभिनेता संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त लाइमलाइट की दुनिया से अलग हटकर राजनीति में सक्रिय है। शुक्रवार को उन्होंने परिवार संग यादों को फिर से ताजा किया।

प्रिया ने इंस्टाग्राम पर परिवार के साथ कुछ यादगार तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें अभिनेता संजय दत्त और पिता सुनील दत्त के साथ नजर आ रहे हैं। प्रिया ने अपनी पोस्ट के जरिए उन सभी को याद किया, जिन्होंने उनके जीवन को आकार देने में अपनी भूमिका निभाई।

पहली तस्वीर में, अभिनेता संजय दत्त अपने परिवार के सदस्यों के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें अभिनेता सुनील दत्त भी शामिल हैं। सुनील दत्त बीच में बैठे हैं और उनका परिवार उनके चारों ओर इकट्ठा है। बाकी की तस्वीरों में प्रिया के करीबी परिवार और जानकार शामिल हैं। एक तस्वीर में, तो संजय मस्ती से प्रिया को पकड़े हुए हैं।

तस्वीरें शेयर कर प्रिया ने लिखा, "इन वर्षों में, ज़िंदगी ने मुझे कई खूबसूरत रिश्ते तोहफे में दिए हैं।"

राजनेता ने अपना सफर याद करते हुए लिखा, "कुछ ऐसे रिश्ते हैं, जो जन्म से मिले हैं और कुछ जिंदगी के सफर के दौरान बन गए। जिंदगी के अच्छे-बुरे दौर में इन्हीं लोगों ने मेरे जीवन को प्यार, हिम्मत, अपनापन और मायने दिए हैं।"

प्रिया ने सभी को शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "दिल से शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों की, जिन्होंने मेरे साथ इस सफर को खूबसूरत बनाया।"

बता दें कि सुनील दत्त और नरगिस के संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त तीन बच्चे हैं। प्रिया दत्त बचपन से ही थोड़ी अलग थीं। उन्होंने परिवार से थोड़ा अलग जाकर समाज सेवा और राजनीति में करियर बनाया। मुंबई के सोफिया कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क से टीवी प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया।

2004 में पिता की मौत के बाद वह राजनीति में आईं। 2009 में लगातार दूसरी बार सांसद बनीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा की पूनम महाजन ने हरा दिया। 27 नवंबर 2003 को उनकी शादी ओवेन रोनकॉन से हुई थी। प्रिया और ओवेन के दो बच्चे हैं। ओवेन एंटरटेनमेंट बिजनेस से जुड़े हुए हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

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