पूर्व मिस यूनिवर्स इंडिया वर्तिका सिंह की फिल्म 'हक' जल्द होगी रिलीज, बोलीं-खुद को समझने का मौका मिला

मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में नई फिल्मों के आने की खबरें हमेशा ही दर्शकों के लिए उत्साह बढ़ा देती हैं, खासकर जब कोई नई प्रतिभा इंडस्ट्री में कदम रख रही हो। इस बार बॉलीवुड में पूर्व मिस यूनिवर्स इंडिया वर्तिका सिंह कदम रखने जा रही हैं।

मॉडलिंग और सौंदर्य प्रतियोगिताओं के अनुभव के बाद अब वह अभिनय की दुनिया में अपना जादू दिखाने जा रही हैं। उनकी पहली फिल्म 'हक' है, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि सामाजिक मुद्दों और न्याय से जुड़ी कहानी भी पेश करती है। वर्तिका का कहना है कि फिल्म की कहानी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से छुआ है और उन्होंने इसे अपने अंदर गहराई से महसूस किया।

वर्तिका सिंह ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा, ''फिल्म 'हक' की कहानी ने मेरे भीतर की भावनाओं को झकझोर दिया। इस फिल्म की तैयारी के दौरान मुझे खुद के कई पहलुओं को समझने का मौका मिला, जो मुझे कभी पता ही नहीं थे।''

उन्होंने बताया कि यह यात्रा उन्हें ईमानदारी और संवेदनशीलता के नए आयामों से रूबरू कराती रही। वर्तिका ने जंगली पिक्चर्स का भी धन्यवाद किया और कहा, ''मुझ पर भरोसा करने और इस महत्वपूर्ण अवसर से जोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूं कि दर्शकों पर फिल्म का प्रभाव उतना ही गहरा होगा, जितना इसका मुझ पर हुआ है।''

अपने किरदार को लेकर वर्तिका ने आईएएनएस से कहा कि उनका रोल किसी चुनौती से कम नहीं था। उन्होंने अपने किरदार में डूबने के लिए कई हफ्तों तक वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने भावनात्मक तकनीकों का अभ्यास किया ताकि अपने किरदार की भावनाओं को भीतर से महसूस कर सकें। फिल्म के कुछ हिस्से उनके गृह नगर लखनऊ में फिल्माए गए, जिससे उनके अनुभव में और भी व्यक्तिगत जुड़ाव आया।

बता दें कि 'हक' फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है और इसमें वर्तिका सिंह के अलावा इमरान हाशमी और यामी गौतम लीड रोल में हैं।

इमरान हाशमी एक तेज और दृढ़ वकील की भूमिका में हैं। वहीं यामी गौतम भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं। यह फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा है और इसकी कहानी सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध मामले मो. अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम से प्रेरित है। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को न्याय, सामाजिक मुद्दों और महिला अधिकारों के महत्व से अवगत कराना है।

फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/वीसी