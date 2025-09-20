प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचीं गायिका हर्षदीप कौर, साझा की खास मुलाकात की तस्वीरें

मुंबई, 19 सितंबर (आईएएनएस)। प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की और उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया मूल मंत्र भी सुनाया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद शुक्रवार को सोशल मीडिया पर साझा की।

गायिका ने पीएम मोदी के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कर बताया कि उनसे मिलने वाला पल इसलिए उनके लिए खास बन गया क्योंकि जब वे उनसे मिलने गईं, तो पीएम ने उनसे गुरबानी के पवित्र मूल मंत्र 'इक ओंकार' गाने का अनुरोध किया।

हर्षदीप कौर ने तस्वीरें पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "एक ऐसा दिन जो हमेशा याद रहेगा! भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनके 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनके निवास स्थान पर मिलने का अवसर मिला। यह मुलाकात और भी खास तब बन गई, जब उन्होंने मुझसे गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया मूल मंत्र 'इक ओंकार', जिसे मैंने गाया है, गाने के लिए अनुरोध किया।"

उन्होंने आगे लिखा, "मेरी ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने का अवसर दिया, जिसमें कुछ सम्मानित सिख कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। यह कमेटी हमारे दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और उनकी पत्नी माता साहिब कौर जी से संबंधित पवित्र 'जोड़े साहिब' की सुरक्षित रख-रखाव और उचित रूप से प्रदर्शनी के लिए बनाई गई है। इस पवित्र कार्य के लिए सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाना मेरे लिए एक भावुक, रोमांचकारी और विनम्र अनुभव है। वाहेगुरु।"

हर्षदीप कौर एक प्रसिद्ध भारतीय गायिका हैं, जो हिंदी, पंजाबी और सूफी गीतों के लिए जानी जाती हैं, और उन्हें 'सूफी की सुल्ताना' भी कहा जाता है। दो रियलिटी शो जीतने के बाद, उन्होंने बॉलीवुड में खुद को एक प्रमुख गायिका के रूप में स्थापित किया और 'रॉकस्टार' का गाना 'कतिया करू', 'जब तक है जान' का 'हीर', और 'राजी' का 'दिलबरो' जैसे हिट गाने गाए हैं।

