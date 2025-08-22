प्रदीप रंगनाथन की ‘लव इंश्योरेंस कंपनी’ की रिलीज टली, अब इस दिन होगी दर्शकों के बीच

चेन्नई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। ड्रैगन स्टार प्रदीप रंगनाथन की फिल्म ‘लव इंश्योरेंस कंपनी’ सितंबर में रिलीज होने वाली थी, मगर अब इस फिल्म की रिलीज टल गई है। अब इसे दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। इसके लिए नई तारीख का ऐलान हो गया है।

फिल्ममेकर्स ने इसका एक नया पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि अब ये फिल्म 17 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसमें कृति शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में कीर्ति सुरेश और एस. जे. सुर्या भी दिखाई देंगे। 'लव इंश्योरेंस कंपनी' को एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बताया जा रहा है। इसमें भविष्य की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी।

पहले ये मूवी शिवकार्तिकेयन को ऑफर हुई थी, मगर बाद में किन्हीं कारणों से इसे रद्द कर दिया गया। 'लव इंश्योरेंस कंपनी' में प्रदीप पहली बार विग्नेश शिवन के साथ काम कर रहे हैं। अनिरुद्ध रविचंदर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। विग्नेश शिवन की पत्नी और अभिनेत्री नयनतारा भी फिल्म की एक निर्माता हैं।

इससे पहले एक पोस्ट में मेकर्स ने सोशल मीडिया पर बताया था कि लव इंश्योरेंस कंपनी की रिलीज डेट टाल दी गई है। 'कुली' के ट्रेलर लॉन्च के बाद इसकी नई रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। तब इसके डायरेक्टर विग्नेश शिवन ने कहा था, "हमें गर्व है कि हमने एक मौलिक, ताजा और मनोरंजक फिल्म बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, वो भी एक भी फ्रेम से समझौता किए बिना। आपके प्यार और समर्थन से पोस्ट-प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है। जल्द ही रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी।"

फिल्म के कई पोस्टर पहले ही जारी हो चुके हैं। इसका टीजर भी आ चुका है। बस इसके ट्रेलर का इंतजार है। प्रदीप रंगनाथन तमिल सिनेमा के ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं। इस बार वो विग्नेश शिवन के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, और फैंस का कहना है कि इस बार भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका होगा।

–आईएएनएस

जेपी/जीकेटी