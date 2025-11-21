मनोरंजन

पर्दे पर रिलीज हुई '120 बहादुर', फराह खान ने दी एक्टर समेत पूरी टीम को शुभकामनाएं

Nov 21, 2025, 10:34 AM
नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। फरहान अख्‍तर के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि उनकी फिल्म '120 बहादुर' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

फिल्म की स्क्रीनिंग भी बॉलीवुड स्टार्स के लिए रखी जा चुकी है, लेकिन एक्टर की असली परीक्षा आज है। उनकी फिल्म रिलीज के दिन फराह खान और काजोल ने एक्टर को शुभकामनाएं दी हैं।

'120 बहादुर' फिल्म को लेकर फराह खान और काजोल दोनों काफी उत्साहित हैं। फराह खान ने फरहान अख्तर को फिल्म के लिए शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट शेयर किया है और फैंस से भी अपील की है कि वे फिल्म देखने जरूर जाएं। उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, "120 बहादुर आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, फिल्म की सफलता की कामना करती हूं। दर्शक फिल्म को जरूर देखने जाएं और फिल्म को ढेर सारा प्यार दें।"

वहीं काजोल ने भी अपनी इंस्टास्टोरी पर लिखा, "सही कहानी को लोगों के सामने लाना, फिल्म की पूरी टीम को फिल्म के लिए दिल से बधाई।"

इससे पहले देर शाम एक्टर रणदीप हुड्डा ने फिल्म की तारीफ कर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा था। उन्होंने फिल्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "वाह, क्या कहानी है और वो भी इतनी अच्छी तरह से। बंधन, त्याग और अदम्य साहस की एक बेहद मार्मिक फिल्म। फरहान अख्तर और बाकी सभी बेहतरीन कलाकारों को सलाम। 'दादा किशन की जय,' टीम को बधाई।"

बता दें कि '120 बहादुर' भारत और चीन के 1962 के युद्ध पर आधारित है, जिसमें 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट ने रेजांग ला पर बर्फीले मौसम में 3000 से अधिक चीनी सैनिकों का सामना किया था। सैनिकों के हथियार भी माइनस 24 डिग्री तापमान पर जम गए थे, लेकिन फिर भी सरहद की रक्षा करने के लिए प्राणों को न्योछावर करने तक भारतीय सैनिक युद्धभूमि में डटे रहे।

बताया जाता है कि युद्ध में 120 में से 114 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। युद्ध में चीनी सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे, लेकिन फिर भी हमारे सैनिकों ने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था।

हालांकि, फिल्म अपने ट्रेलर रिलीज के बाद ही विवादों में घिर गई थी। अहीर समुदाय ने फिल्म का नाम बदलने और कुछ सीन में बदलाव करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट ने फिल्म में कोई भी बदलाव करने से इनकार करते हुए फिल्म के पैन इंडिया रिलीज करने का आदेश दिया।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

